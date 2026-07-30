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30. júla 2026
Legendy na pódiu a absolútny klúdek v Ploom zóne. Taký bol 17. ročník Cibuľa Festu
Tagy: Cibula fest Festival PR
Pohraničné mesto Holíč sa opäť stalo neoficiálnym hlavným mestom slovensko-českej hudobnej zábavy. Tradičný open-air festival Cibuľa Fest oslávil svoj 17. ročník vo veľkom ...
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30.7.2026 (SITA.sk) - Pohraničné mesto Holíč sa opäť stalo neoficiálnym hlavným mestom slovensko-českej hudobnej zábavy.
Tradičný open-air festival Cibuľa Fest oslávil svoj 17. ročník vo veľkom štýle. Na svoje si prišli naozaj všetci. Milovníci nostalgie 90. rokov, súčasnej pop music, skvelého street foodu aj oddychu, ktorý ponúkla dokonale vyladená Ploom zóna.
Prvý deň festivalu pod hlavičkou Back to the 90’s patril čistej nostalgii. Hrdinovia z detských izieb, zo stien polepených plagátmi a zo slúchadiel starých diskmanov prišli do Holíča naživo. Keď to na pódiu rozbalili legendy ako Lunetic, East 17 a Fun Factory, publikum sa prirodzene rozhýbalo a rozospievalo. Vrchol večera však patril nezameniteľným Boney M. Zazneli nesmrteľné hity ako Daddy Cool či Rivers of Babylon. Spievali a bavili sa všetci - pamätníci, mileniáli aj tí najmladší.
Piatkový program začal zľahka, no už Lukáš Adamec so svojou kapelou dal jasne najavo, že poriadna zábava sa da rozprúdiť aj po štvrtej popoludní. Azda najväčší dav sa pred pódiom zhromaždil na večernom koncerte českej speváčky Ewy Farnej, ktorá patrí k najväčším hviezdam súčasnosti. Odpálila hity zo svojho 20-ročného pôsobenia na scéne a ľuďom poslala aj silný odkaz, aby sa prijali takí, akí sú, a mali sa skutočne radi.
V sobotu hudobnú mozaiku dokonale doplnili stálice domácej scény Peter Nagy a Desmod, ktoré vynikajúco doplnil český interpret Marek Ztracený. Jeho vystúpenie bolo zároveň jediné v tomto roku na Slovensku.
Priamo oproti hlavnému stagu vyrástla štýlová Ploom zóna, ktorá návštevníkom ponúkla dokonalú oázu komfortu. Osviežujúci drink v ruke, pohodlie na lehátku a k tomu perfektný výhľad priamo na pódium. Presne takáto náladička vládla v zóne exkluzívneho partnera festivalu po všetky tri dni. Nechýbali ani obľúbené aktivity a prvotriedny servis. Návštevníci si mohli na kolese šťastia vytočiť atraktívne darčeky, dopriať si starostlivosť od barbera alebo sa zveriť do rúk profesionálnej make-up artistky. Pravý Záhorák by atmosféru v Ploom zóne opísal slovami akorád klúdek.
Cibula Fest má vo svojom podtitule označenie Česko-Slovenský festival a tento prívlastok má reálny základ. Podľa oficiálnych monitoringov tvorili návštevníci z Českej republiky až 40 % z celkovej účasti. V Holíči sa tak prirodzene udržiava a prehlbuje medzinárodná komunikácia, vzťahy a priateľstvo bez hraníc.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Legendy na pódiu a absolútny klúdek v Ploom zóne. Taký bol 17. ročník Cibuľa Festu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tradičný open-air festival Cibuľa Fest oslávil svoj 17. ročník vo veľkom štýle. Na svoje si prišli naozaj všetci. Milovníci nostalgie 90. rokov, súčasnej pop music, skvelého street foodu aj oddychu, ktorý ponúkla dokonale vyladená Ploom zóna.
Nostalgia, stálice aj najväčšie súčasné hviezdy
Prvý deň festivalu pod hlavičkou Back to the 90’s patril čistej nostalgii. Hrdinovia z detských izieb, zo stien polepených plagátmi a zo slúchadiel starých diskmanov prišli do Holíča naživo. Keď to na pódiu rozbalili legendy ako Lunetic, East 17 a Fun Factory, publikum sa prirodzene rozhýbalo a rozospievalo. Vrchol večera však patril nezameniteľným Boney M. Zazneli nesmrteľné hity ako Daddy Cool či Rivers of Babylon. Spievali a bavili sa všetci - pamätníci, mileniáli aj tí najmladší.
Piatkový program začal zľahka, no už Lukáš Adamec so svojou kapelou dal jasne najavo, že poriadna zábava sa da rozprúdiť aj po štvrtej popoludní. Azda najväčší dav sa pred pódiom zhromaždil na večernom koncerte českej speváčky Ewy Farnej, ktorá patrí k najväčším hviezdam súčasnosti. Odpálila hity zo svojho 20-ročného pôsobenia na scéne a ľuďom poslala aj silný odkaz, aby sa prijali takí, akí sú, a mali sa skutočne radi.
V sobotu hudobnú mozaiku dokonale doplnili stálice domácej scény Peter Nagy a Desmod, ktoré vynikajúco doplnil český interpret Marek Ztracený. Jeho vystúpenie bolo zároveň jediné v tomto roku na Slovensku.
Ploom zóna: Srdce festivalového komfortu a nefalšovaný chill
Priamo oproti hlavnému stagu vyrástla štýlová Ploom zóna, ktorá návštevníkom ponúkla dokonalú oázu komfortu. Osviežujúci drink v ruke, pohodlie na lehátku a k tomu perfektný výhľad priamo na pódium. Presne takáto náladička vládla v zóne exkluzívneho partnera festivalu po všetky tri dni. Nechýbali ani obľúbené aktivity a prvotriedny servis. Návštevníci si mohli na kolese šťastia vytočiť atraktívne darčeky, dopriať si starostlivosť od barbera alebo sa zveriť do rúk profesionálnej make-up artistky. Pravý Záhorák by atmosféru v Ploom zóne opísal slovami akorád klúdek.
Festival bez hraníc
Cibula Fest má vo svojom podtitule označenie Česko-Slovenský festival a tento prívlastok má reálny základ. Podľa oficiálnych monitoringov tvorili návštevníci z Českej republiky až 40 % z celkovej účasti. V Holíči sa tak prirodzene udržiava a prehlbuje medzinárodná komunikácia, vzťahy a priateľstvo bez hraníc.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Legendy na pódiu a absolútny klúdek v Ploom zóne. Taký bol 17. ročník Cibuľa Festu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Cibula fest Festival PR
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