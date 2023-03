Darkness Positive má nový videoklip, vytvorený umelou inteligenciou

Kapela Darkness Positive predstavila nový videoklip ku skladbe Broke, vytvorený umelou inteligenciou. Tému ľudskej kreativity a inšpirácie s typickým nadhľadom spracovali Darkness Positive v tejto skladbe z nedávno vydaného albumu Pre vás. Hudba dostala vizuál práve vďaka umelej inteligencii.





"Každého člena kapely som natočil na mobil. Tieto záznamy v spojení s rôznymi pokynmi som poskytol umelej inteligencii a nechal ju pracovať nepretržite dva týždne," približuje proces tvorby bubeník Matej Richtarčík. Výsledkom je niečo ako komiksový kapelový 'živák' so sci-fi prvkami.A ako sa Darkness Positive pozerajú na čoraz intenzívnejšie prenikanie umelej inteligencie do umeleckej tvorby? "Myslím si, že umelci sa s tým budú musieť naučiť pracovať a vyrovnať. Môže to priniesť veľa dobrého, ale zároveň je tam veľmi široká problematika autorských práv, na ktorú naša spoločnosť ešte vôbec nie je pripravená," dodáva Matej Richtarčík.Darkness Positive na domácej scéne pôsobia už desať rokov, počas ktorých vyprodukovali štyri štúdiové a jeden koncertný album. Ich zvuk je fúziou rôznych vplyvov od džezu, cez art rock až po rap. Skladba Broke je z aktuálneho albumu Pre vás, ktorý vydalo v novembri minulého roku Slnko Records na vinyle aj na CD.Videoklip Broke: