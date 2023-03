To okolo nás, od skupiny Para, je skladbou roka 2022. Ocenenie Radio_Head Awards získal aj album Mira Žbirku

Objavom roka je Berlin Manson

Jazzová hudba s dvomi víťazmi





Ocenenia udeľovalo Rádio_FM. Slávnostný večer sa konal v Slovenskom rozhlase. Počas neho sa viacerí nominovaní i ocenení predstavili na pódiu. Ocenení si odniesli sošky, ktoré navrhla Bety K. Majerníková a vyrobila Mira Podmanická.



„Rádio_FM už 15 rokov oceňuje slovenskú hudbu a ja osobne mám veľkú radosť, že to stále má zmysel, čoho dôkazom bol aj piatkový ceremoniál. V Rádiu_FM nepoľavujeme v našej snahe objavovať a podporovať domácich hudobníkov a hudobníčky a musím povedať, že je stále z čoho vyberať,“ uviedla intendantka Rádia_FM Janka Imrichová.





18.3.2023 (SITA.sk) - Na Radio_Head Awards 2022 zvíťazil Miro Žbirka , ale i skupina Para. Žbirkov album Posledné veci, ktorý dokončil jeho syn, vybrali v kategórii Album roka 2022 fanúšikovia slovenskej hudby.Aj keď v nomináciách poslucháčov a novinárskej obce postúpilo do druhého kola rovnakých päť albumov, u odbornej poroty zvíťazila nahrávka Čudne slávni od Modré hory. V tlačovej správe o tom informoval Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) Skladbou roka 2022 je To okolo nás, od skupiny Para. Na skladbe sa podieľali aj Jana Kirschner a Matej Starkov. Po prvýkrát v rámci histórie ocenenia udelili i Mimoriadne ocenenie, získal ho projekt Slovenská tepláreň.Debut roka pochádza od producentky IAmN?t a objavom roka sa stali Berlin Manson. Ocenenie Nadácie Advance Investments, ktoré bolo udeľované po desiatykrát, získal projekt Dis Is Markéta.Udelené boli i ocenenia v žánrových kategóriách, kde víťazov vyberajú odborné poroty. Ide o Elektronickú hudbu, Folkovú hudbu, World Music, Hard and Heavy, Klasickú hudba, Jazzovú a Experimentálnu hudbu.„V žánrovo pestrých kategóriách bodovali producent Blame Your Genes, Besna, Hmlisto & Peter Linhart, Júlia Kozáková či experimentátor Daniel Kordík. Prekvapením bola kategória Jazzová hudba, kde zvíťazila nie jedna, ale hneď dve nahrávky, od projektu Nikitin, Šrámek, Altar Ensemble a Matúš Jakabčic CZ-SK Big Band," uviedla RTVS v tlačovej správe.