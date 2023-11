Darujem za odvoz: ako to funguje pri nábytku?

V nej najčastejšie narazíte na veci, ktoré si vyžadujú náročnejšiu prepravu či zložitejšie sťahovanie a doterajšiemu majiteľovi je ich zároveň ľúto vyhodiť. Na kategóriu „darujem za odvoz“ sme sa preto zamerali bližšie, a to ako z pohľadu inzerujúceho, tak aj potenciálneho záujemcu.

Kategórie typu „darujem za odvoz“ pôsobia doslova ako magické zaklínadlo a na inzertných portáloch patria medzi najnavštevovanejšie. Zameriavajú sa na ne nielen zberatelia starých vecí túžiaci po niečom, čo by mohli vylepšiť, ale aj tí, ktorí si do bytu hľadajú použiteľné zariadenie za čo najmenej. Napokon, na chalupu predsa nepotrebujete najnovší model postele, modernú kuchynskú linku či úplne nové skrinky za stovky eur. Často je za odvoz dostupné dokonca aj zariadenie po sťahovaní kancelárií a niet preto divu, že hojné zastúpenie v týchto kategóriách má práve nábytok.

Darujem za odvoz nábytok – ako postupovať, ak sa chcete nábytku zbaviť?

Minimálne v rovnakej miere je kategória „darujem za odvoz“ zaujímavá pre všetkých, ktorí napríklad rekonštruujú, potrebujú sa zbaviť starého nábytku a zároveň im je ľúto vyhodiť ešte použiteľný nábytok. Darovať nábytok za odvoz má zmysel aj vtedy, ak už teraz hľadáte sťahovanie bytov a nechcete zbytočne sťahovať niečo, čo už aj tak nebudete využívať.

V prvotnej fáze platia prakticky rovnaké pravidlá, ako pre akékoľvek iné inzeráty. Nábytok je potrebné vhodne nafotiť ideálne zložený, pričom netreba zabudnúť uviesť rozmery, popísať skutočný stav a tiež uviesť možnosti rozloženia. Odporúčame nezabudnúť na dodatočné informácie o čase, kedy je možné absolvovať obhliadku, prípadne akým spôsobom by si mal záujemca nábytok prevziať. Rovnako uveďte aj to, ak viete, že na odvoz nábytku je potrebná dodávka, naraziť totiž môžete aj na optimistov, ktorí si budú chcieť väčší nábytok odviezť osobným autom.

Pripravte sa na to, že lepšie kusy nábytku sa rozchytajú rýchlo a preto buďte pripravený označiť inzerát poznámkou „Rezervované“, ak sa vám niekto už prisľúbil a rovnako, inzerát čo najskôr po definitívnej dohode o odvoze nábytku vymažte. Vyhnete sa tak nedorozumeniam a potenciálne nepríjemným reakciám. Nepristaňte ani na požiadavku, že nábytok doveziete na vlastné náklady a trvajte na tom, že ide o „darovanie za odvoz“.

Darujem za odvoz – šanca na zariadenie s minimálnymi nákladmi

Máte radi ten pocit, keď vdýchnete starším veciam nový život, alebo len hľadáte spôsob, ako pri zariaďovaní ušetriť? Tak potom už rubriku „Darujem za odvoz“ zaručene poznáte. Ak ste však tento spôsob nadobúdania vecí ešte nevyskúšali, máme pre vás niekoľko tipov, ako na to.

Reagujte rýchlo, tie lepšie veci totiž z inzerátov miznú medzi prvými a niekedy je to doslova boj o sekundy. V prípade, že v inzeráte je uvedené číslo, odporúčame kontaktovať inzerujúceho telefonicky, keďže ide o najrýchlejší spôsob.

Už v momente, keď o niečo prejavíte záujem by ste mali mať jasno v tom, ako si nábytok za odvoz prepravíte. V prípade, že máte k dispozícii dodávku alebo príves, nemali by ste mať väčšie problémy, inokedy je ale lepšie mať už vopred dohodnuté sťahovanie. Zodpovedne si tiež odpovedzte na otázku, či nábytok zvládnete prenášať sami, alebo budete potrebovať pomoc niekoho druhého. Pozor si dajte na to, že inzerujúci nemusí byť schopný alebo ochotný vám pri vynášaní nábytku pomáhať.

Na záver sa snáď už iba oplatí dodať, že ak všetko prebehne hladko, nezabudnite nechať inzerentovi pozitívnu recenziu ako milú satisfakciu za to, že bol ochotný vec podarovať.