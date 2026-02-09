|
Darujte si na Valentína viac spoločného času. Predstavujeme Dreame produkty, ktoré potešia vás aj vašu polovičku
Najkrajším darčekom je spoločne strávený čas, no nemusí to byť len romantická večera či spoločný výlet. Pretože pravá romantika nie je len otázkou jedného okamihu v roku, ale aj o tom, že si navzájom ...
Zdieľať
9.2.2026 (SITA.sk) - Najkrajším darčekom je spoločne strávený čas, no nemusí to byť len romantická večera či spoločný výlet. Pretože pravá romantika nie je len otázkou jedného okamihu v roku, ale aj o tom, že si navzájom doprajete komfort a ušetríte drahocenný čas pri každodenných aktivitách. Poďte sa s nami pozrieť na vychytávky od značky Dreame, vďaka ktorým budú vaše spoločné rána o niečo pohodovejšie.
Pre ženu sú jej vlasy často vyjadrením nálady aj sebavedomia, no ich každodenná úprava vie zabrať drahocenné minúty. Fén Dreame Pilot mení rutinu na zážitok. Nie je to len o silnom prúde vzduchu; tento fén využíva integrovanú umelú inteligenciu, ktorá neustále stráži teplotu.
Čo to znamená v praxi? AI algoritmus monitoruje teplo tak precízne, že vlasy nikdy nepresuší ani nespáli. Výsledkom je účes ako zo salónu, zdravý lesk a hlavne – hotový je za zlomok času. Pilot vám okrem šetrného sušenia umožní aj styling vlasov. Súčasťou balenia je sada štyroch nadstavcov: na uhladenie vlasov a elimináciu krepovatosti a statickej elektriny, stylingové nadstavce a difúzer pre prirodzené kučery.
Muži v kúpeľni oceňujú najmä dve veci: efektivitu a to, že po holení nepociťujú podráždenie. Holiaci strojček Dreame S7 je navrhnutý presne pre tieto potreby. Vďaka technológii, ktorá sa dokonale prispôsobí kontúram tváre, je holenie rýchle a neuveriteľne jemné k pokožke. Aj strojček S7 využíva algoritmus AI na úpravu výkonu v reálnom čase, čím poskytuje presné, efektívne holenie šetrné k pokožke.
Či už preferuje precízne hladkú tvár na romantickú večeru alebo potrebuje rýchlu úpravu pred prácou, na tento strojček sa môže spoľahnúť. Darujete mu tak komfort, ktorý pocíti každé ráno pri pohľade do zrkadla.
Získajte tento rok na Valentína pár minút navyše, ktoré môžete namiesto v kúpeľni stráviť spolu pri raňajkách. Pretože tie najlepšie darčeky sú tie, ktoré s vami zostanú dlho po tom, čo dohoria posledné sviečky na slávnostnej večeri.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Darujte si na Valentína viac spoločného času. Predstavujeme Dreame produkty, ktoré potešia vás aj vašu polovičku © SITA Všetky práva vyhradené.
