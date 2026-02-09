|
Pondelok 9.2.2026
Meniny má Zdenko
Denník - Správy
09. februára 2026
Milanová kritizuje Šimkovičovej ministerstvo za sabotovanie záchrany pamiatok, hovorí o diletantstve – VIDEO
Svojvoľné rozhodnutie Súčasné vedenie rezortu však túto sumu škrtlo na približne deväť miliónov eur. Podľa Milanovej sa to navyše udialo bez riadneho a ...
9.2.2026 (SITA.sk) -
Súčasné vedenie rezortu však túto sumu škrtlo na približne deväť miliónov eur. Podľa Milanovej sa to navyše udialo bez riadneho a transparentného odôvodnenia. „Ide o svojvoľné rozhodnutie, ktoré poškodzuje obce, mestá, cirkvi aj súkromných vlastníkov historických objektov,“ upozornila Milanová.
Ďalším vážnym problémom je podľa Hnutia Slovensko načasovanie. „Kým v minulosti úspešní žiadatelia podpisovali zmluvy už v apríli, dnes ministerstvo núti prijímateľov podpisovať zmluvy až v októbri – teda na samom konci stavebnej sezóny,“ uviedlo hnutie. Podľa Milanovej je takýto postup nezmysel, ktorý v praxi znemožňuje efektívne čerpanie dotácií. Ako príklad chaosu uviedla zverejňovanie výziev
Vysvetlila, že v minulosti boli výzvy nahlasované s dostatočným predstihom. Napríklad výzvy na rok 2023 boli zverejnené v novembri 2022.
„Tento rok však ministerstvo kultúry zverejnilo výzvy až 27. januára, s uzávierkou do konca februára. Kým sa projekty vyhodnotia a zmluvy podpíšu, stavebná sezóna bude opäť v ohrození a peniaze sa k žiadateľom dostanú neskoro,” vysvetlila Milanová, ktorá v tejto súvislosti hovorí o diletantstve.
„Ak by ministerstvo kultúry riadila trieda škôlkarov, narobili by menej škôd než jeho súčasné vedenie,“ vyhlásila Milanová. Hnutie Slovensko vyzvalo ministerstvo kultúry, aby ihneď napravilo zlyhania, nastavilo odborné a predvídateľné riadenie dotačných schém a prestalo ohrozovať záchranu pamiatok.
Zdroj: SITA.sk - Milanová kritizuje Šimkovičovej ministerstvo za sabotovanie záchrany pamiatok, hovorí o diletantstve – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
