Dáta DKV ukazujú opatrné oživenie ekonomiky

1.6.2020 (Webnoviny.sk) -Preprava tovaru začína pozvoľne ožívať, vyplýva z údajov DKV Euro Service, popredného poskytovateľa služieb pre dopravcov. Objemy tankovania a platieb za mýto českých a slovenských zákazníkov DKV v posledných dvoch týždňoch ukazujú viditeľné odrazenie od pomyselného dna. Aj napriek tomuto trendu zostáva situácia dopravcov veľmi vážna."Objem tankovania českých a slovenských dopravcov v Európe začal viditeľne klesať v druhej polovici marca, a to až na 66 percent objemu v porovnaní so začiatkom mesiaca. Krivka sa začala dvíhať v prvom májovom týždni a od tej doby pozorujeme pozvoľný rast na súčasných 75 percent. Podobný trend vidíme aj v prípade mýta," hovorí Lukáš Ondráček, riaditeľ českej a slovenskej pobočky DKV Euro Service.K obmedzeniu došlo nielen pri medzinárodnej doprave, menej sa tankovalo tiež na Slovensku. Pri vnútroštátnej doprave je na Slovensku situácia výrazne horšia ako u našich západných susedov.V čase najväčšieho poklesu na začiatku mája sa objemy pohybovali okoloAj keď sa doprava začína postupne obnovovať, dopravcovia sa stále stretávajú s radom obmedzení v celej Európe. Sťažené podmienky dopadajú aj na vodičov. Prácu im dokáže uľahčiť bezhotovostná úhrada za tankovanie, servis a mýto. "Obzvlášť v prípade mýta uprednostňujú zákazníci platby v režime následnej úhrady. Vodiči sa nemusia zdržovať a riskovať zdravie pri platbách na mýtnych staniciach, navyše majú v mnohých krajinách vyhradené špeciálne pruhy. Vyúčtovanie dostane spoločne s mýtom z iných európskych krajín na jednej faktúre," vysvetľuje L. Ondráček. Ďalšie uľahčenie prináša palubná jednotka DKV Box Europe určená zatiaľ pre Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Belgicko, Španielsko, Portugalsko a tunely Warnow (DE), Herren (DE) a Liefkenshoek (BE), ďalšie krajiny sa budú zapájať postupne. DKV Euro Service je jednou z vedúcich servisných spoločností v oblastiach logistiky a cestnej prepravy, ktorá už od roku 1934 ponúka profesionálom v doprave množstvo služieb zameraných na optimalizáciu nákladov a efektívne riadenie vozových parkov na európskych cestách. Medzi ne patria napríklad bezhotovostné platby za produkty a služby u viac ako 100 000 obchodníkov so širokým portfóliom ponúkaných značiek a tiež služby jednotnej úhrady mýta alebo vratiek dane z pridanej hodnoty či spotrebnej dane.DKV Euro Service je súčasťou DKV MOBILITY SERVICES Group. Skupina je zastúpená v 42 krajinách, zamestnáva okolo 1 000 pracovníkov po celej Európe a v roku 2018 dosiahla obrat 8,6 miliardy eur. Aktuálne je v obehu viac než 3,7 milióna servisných kariet DKV a palubných jednotiek u približne 200 000 zákazníkov. V rovnakom roku bola karta DKV vyhlásená po pätnásty raz za sebou za "Najlepšiu značku" v kategórii palivových a servisných kariet.Informačný servis