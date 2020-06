Mitsubishi, Siemens aj Signify žiadajú britskú vládu, aby pri pláne obnovy zohľadnila aj klimatickú krízu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.6.2020 - Viac ako 200 britských firiem a investorov žiada vládu, aby pripravila plán obnovy po koronakríze s dôrazom na životné prostredie. Tvrdia, že ministri by mali využiť obmedzenia prameniace z pandémie ako odrazový mostík pre naštartovanie zelenej ekonomiky.Snahy o obnovenie hospodárstva by mali ísť ruka v ruke s prísľubom vlády na riešenie klimatickej krízy.Firmy ako Mitsubishi, Siemens, Signify a mnohé ďalšie navrhujú napríklad podporiť investície do nízkouhlíkových inovácií, infraštruktúry a priemyslu.+Zamerať sa na odvetvia, ktoré najviac podporujú životné prostredie, zvýšiť počet pracovných miest, urýchliť obnovu hospodárstva a tiež dekarbonizovať hospodárstvo.Vládu žiadajú, aby zverejnila detailné plány, ktoré vrátia Britániu naspäť k plneniu cieľov v oblasti klímy. "Opatrenia, ktoré znížia emisie skleníkových plynov a stimulujú hospodárstvo, majú potenciál byť efektívnejšie v podpore zamestnanosti a hospodárskeho rastu. Podporujú tiež naše dlhodobé klimatické ciele a prinesú lepšie výsledky v iných kľúčových oblastiach verejných záujmov, akými sú napríklad verejné zdravie alebo duševná pohoda," vyhlásili v liste.