DATART ďalej rozširuje sieť na Slovensku. Novú predajňu otvára v Piešťanoch

Slávnostné otvorenie už v stredu 29. júna

Moderná predajňa s kvalitnými službami

28.6.2022 (Webnoviny.sk) - Predajca elektroniky DATART posilňuje svoju prítomnosť na západnom Slovensku novou predajňou v piešťanskom OD Prior. Zákazníci z regiónu sa môžu tešiť na množstvo zliav, darčekov a dobrú kávu počas slávnostného otvorenia v stredu 29. júna 2022.Do slovenskej siete značky DATART, popredného česko-slovenského predajcu elektroniky a domácich spotrebičov, čoskoro pribudne nová, v poradí sedemnásta predajňa. Zákazníci ju nájdu v Obchodnom dome Prior v širšom centre Piešťan, v susedstve hlavnej dopravnej tepny kúpeľného mesta."Do Piešťan sa vraciame, keďže v minulosti tu už naša predajňa bola. Mali sme vždy záujem pôsobiť v tomto meste a sme radi, že naša ponuka je teraz dostupnejšia pre zákazníkov z tohto regiónu," hovorí marketingová manažérka DATARTu, Sabina Boudová.V predajni s plochou 320 m2 na prvom poschodí obchodného domu sú zastúpené všetky hlavné kategórie elektrospotrebičov. Ide najmä o televízory, notebooky, mobily či práčky a veľa ďalších spotrebičov pre domácnosť."Symbolické uvedenie novej predajne sa uskutoční v stredu 29. júna. Na tento deň je pripravených mnoho akcií pre zákazníkov, ktorí sa môžu tešiť najmä na ponuku vybraných obľúbených produktov za úplne bezkonkurenčné ceny. Naviac môžu využiť zľavy až 20 % na vybrané kategórie elektra, takže v tom čase pôjde o najlepšiu ponuku," približuje marketingová manažérka DATARTu.Kupujúci v piešťanskom DATARTe budú môcť využiť aj možnosť nákupu na splátky bez navýšenia. Navyše dostanú počas otváracieho dňa k nákupu darček. Podrobnosti o otváracích akciových zľavách nájdu záujemcovia v špeciálnom letáku, ako aj na stránke www.DATART.sk/piestany Pred novou predajňou DATARTu budú návštevníkov v deň slávnostného otvorenia vítať hostesky, môžu si tam dať dobrú kávu a návštevu obchodu si užijú aj deti, pre ktoré budú tiež pripravené darčeky.Nová predajňa DATART v Piešťanoch prináša vysoký štandard zákazníckeho komfortu a služieb. "Nepatrí k najväčším, ale tak ako všetky naše predajne, ponúka dobré priestorové usporiadanie a vysokú úroveň služieb," konštatuje šéfka marketingu DATARTu. Cieľom je, aby sa tu zákazníci dobre cítili a orientovali, mali pohodlný prístup k vystaveným výrobkom a zároveň rýchlo vyzdvihli tovar objednaný cez internet.K službám pre zákazníkov, ktoré poskytuje DATART, patria RÝCHLART – vyzdvihnutie objednávky z e-shopu do 30 minút na predajni úplne zadarmo – a DOPRAVART – doprava výrobku s inštaláciou a sprevádzkovaním. "Vďaka službe RÝCHLART si naši piešťanskí zákazníci vyzdvihnú svoje elektro už do 30 minút od objednania. Často to stihneme pripraviť aj skôr. So službou DOPRAVART výrobok vynesieme aj na 10. poschodie, nainštalujeme ho a odvezieme starý spotrebič na ekologickú likvidáciu," vysvetľuje Sabina Boudová.Na zákazníkov novej predajne v Piešťanoch sa teší tím elektrošpecialistov, ktorí sú pripravení kvalifikovane im poradiť a odpovedať na všetky otázky týkajúce sa produktov a služieb značky DATART.