Naď odcestoval na summit NATO do Madridu, témami budú vojna na Ukrajine či definovanie koncepcie kolektívnej obrany

Kolektívna obrana

Historický míľnik

28.6.2022 (Webnoviny.sk) - Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) v utorok odcestoval do Madridu na summit Severoatlantickej aliancie (NATO), na ktorom lídri členských krajín NATO prijmú dôležité rozhodnutia týkajúce sa politickej a vojenskej adaptácie Aliancie na zásadné zmeny euroatlantickej bezpečnosti v dôsledku ruskej agresie na Ukrajine.Súčasťou slovenskej delegácie na čele s prezidentkou SR a hlavnou veliteľkou Ozbrojených síl SR Zuzanou Čaputovou je okrem ministra Naďa aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS) a stály predstaviteľ SR pri NATO Peter Bátor . Informovala o tom v tlačovej správe hovorkyňa ministerstva obrany SR (MO SR) Martina Kovaľ Kakaščíková Hlavným verejným výstupom madridského summitu bude predstavenie a schválenie novej strategickej koncepcie, ktorá nahradí koncepciu prijatú v Lisabone pred 12 rokmi. V centre novej koncepcie definujúcej strategické priority Aliancie na nasledujúce desaťročie by mala po dlhých rokoch opäť stáť kolektívna obrana.Správanie Ruska na medzinárodnej scéne spôsobuje, že bude vôbec prvýkrát označené ako priama hrozba pre spojencov. Ďalším kľúčovým rozhodnutím lídrov bude rozhodnutie v otázke posilnenia pripravenosti Aliancie brániť svojich členov v podobe zvýšenia dlhodobej vojenskej prítomnosti aliančných síl na východnom krídle NATO.Súčasťou balíka rozhodnutí má byť aj ďalšia pomoc pre vojnou zmietanú Ukrajinu, podpora zraniteľných partnerov Aliancie v jej susedstve, podpora inovácií zaisťujúcich technologickú prevahu NATO, posilnenie odolnosti, obrany proti zbraniam hromadného ničenia, ako aj posilnenie kybernetickej obrany a energetickej bezpečnosti.Na summite sa zároveň očakáva aj zhodnotenie pokroku pri zvyšovaní investícií do obrany s cieľom dosiahnuť dve percentá hrubého domáceho produktu v roku 2024.„Výsledky summitu budú reflektovať aj politiku otvorených dverí Aliancie. V tejto súvislosti sú historickým míľnikom žiadosti Fínska a Švédska o členstvo v NATO, ktorých vstup SR víta a podporuje v presvedčení, že obe krajiny spĺňajú všetky kritériá členstva a posilnia kolektívnu obranu a bezpečnosť v Európe. Súčasťou výstupov rokovaní bude aj samostatná politická Deklarácia reagujúca na aktuálny bezpečnostný vývoj vo svete. Minister Naď popri hlavom rokovaní absolvuje aj bilaterálne stretnutie so šéfmi rezortov obrany Nemecka a Dánska," dodala Kakaščíková.