DATART v spolupráci s Packetou prinášajú nový komfort doručenia

Packeta uľahčí doručenie miliónom zákazníkov DATARTu

6.3.2023 (SITA.sk) - Najnovšie si môžete svoje vysnívané elektro nechať doručiť cez doručovaciu spoločnosť Packeta na ktorúkoľvek adresu na Slovensku, či už domov, do práce alebo kamkoľvek budete chcieť. Nestrácajte čas a kliknite na e-shop DATARTu a nakupujte online s minútovým doručením.Inovatívny spôsob doručovania tovaru z e-shopu DATART vám ušetrí čas. Stačí si len vybrať elektro a ako spôsob prepravy zvoliť možnosť Packeta – doručenie na adresu. "Výsledky nedávneho prieskumu odhalili, že pre 54 % zákazníkov nakupujúcich online je informácia o presnom čase doručenia veľmi dôležitá a celkovo dôležitá je až pre 95% nakupujúcich. Ráno v deň doručenia tak nezistíte len, že zásielka príde dnes, ale čas doručenia na minútu presne. Následne vďaka modernému a užívateľsky jednoduchému systému online sledovania kuriéra môžete mať prehľad o pohybe vašej zásielky a jej aktuálnom čase doručenia už hodinu pred doručením. Teší nás, že výhody služby Packeta môžu dnes využiť aj zákazníci DATARTu," hovorí marketingová manažérka Packety Zuzana Krasnanská.Ak už máte v košíku na e-shope DATART vybratý elektrospotrebič a pristúpili ste k samotnej objednávke, v sekcii doprava si môžete zvoliť doručenie na adresu s Packetou a tovar vám kuriér prinesie už na druhý deň. Ak vás v čase doručovania kuriér nezastihne na adrese, tovar vám uloží na najbližšom výdajnom mieste. "DATART neustále pracuje na skvalitňovaní svojich služieb a v neposlednom rade sa snaží byť zákazníkom čo najbližšie. Teší nás, že Packeta doplnila portfólio našich doručovacích možností. Okrem doručenia do vyše 3 000 výdajných miest a Z-BOXov po celom Slovensku si s touto novou službou môžete nechať doručiť váš elektrospotrebič až k vám domov." hovorí marketingová manažérka DATARTu, Sabina Boudová. V prípade, že ste si zvolili platbu na dobierku, kuriérovi Packety zaplatíte pohodlne a jednoducho pri jej prevzatí. Každý kuriér má so sebou platobný terminál, takže platba kartou je samozrejmosťou rovnako ako aj platba v hotovosti.DATART, popredný český a slovenský predajca elektroniky a domácich spotrebičov, má na Slovensku aktuálne otvorených 20 predajní a e-shop, kde nájdete vysokú úroveň služieb a širokú ponuku elektrospotrebičov za bezkonkurenčné ceny, tak kliknite na e-shop www.DATART.sk a užívajte si pohodlné a výhodné nákupy.Informačný servis