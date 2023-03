Holandský kráľovský pár navštívi Slovensko, spolu s prezidentkou Čaputovou majú naplánovaný trojdňový program

Hlavné témy návštevy

6.3.2023 (SITA.sk) - Na trojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska pricestuje v utorok 7. marca na pozvanie prezidentky SR Zuzany Čaputovej holandský kráľovský pár Kráľ Viliam-Alexander a kráľovná Maxima.Je to po takmer 13 rokoch prvá kráľovská návšteva na Slovensku. Hlavnými témami kráľovskej návštevy budú otázky právneho štátu a ochrany klímy vrátane prechodu na obehové hospodárstvo, ako aj podpora inklúzie a rozmanitosti v spoločnosti. Informoval o tom riaditeľ odboru komunikácie Kancelárie prezidentky SR Jozef Matej Program návštevy sa začne v utorok predpoludním oficiálnym privítacím ceremoniálom na nádvorí Prezidentského paláca a pokračovať bude spoločným stretnutím kráľa Viliama-Alexandra s prezidentkou Čaputovou.Popoludní si kráľovský pár uctí pamiatku obetí totality pri pamätníku Brána slobody na Devíne a prejde sa historickým centrom Bratislavy v sprievode primátora Matúša Valla Spolu s prezidentkou si kráľovský pár uctí aj pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pri pamätníku na Námestí SNP. Následne sa za účasti kráľovského páru uskutoční diskusia o slobode médií so zástupcami novinárskej obce. Prvý deň návštevy vyvrcholí štátnou večerou v Slovenskej filharmónii.Druhý deň návštevy sa začne diskusiou so študentmi stredných a vysokých škôl o rovnoprávnosti dievčat a žien pri príležitosti Medzinárodného dňa žien.Predpoludním prezidentka otvorí spolu s kráľom Viliamom-Alexandrom slovensko-holandské podnikateľské fórum spoluorganizované Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu a holandským veľvyslanectvom.„Zamerané bude na cirkulárnu ekonomiku, zelenú tranzíciu a inovácie, na ktorom sa zúčastní viac ako 100 predstaviteľov súkromného sektora, verejných a štátnych inštitúcií,“ uviedol Matej.V programe je aj prezentácia inovatívneho slovenského zálohovacieho systém PET fliaš a plechoviek. Kráľovský pár tiež navštívi kaviareň Tepláreň na Zámockej ulici, kde sa stretnú s rodinnými príslušníkmi a priateľmi obetí vlaňajšieho teroristického útoku a vyjadria solidaritu s LGBTI+ komunitou. Večer ukončí slávnostný koncert holandských umelcov v Slovenskom národnom divadle.Návšteva bude vo štvrtok pokračovať v Poprade, Liptovskom Mikuláši a v Tatranskom národnom parku. Prezidentka a kráľovský pár navštívia Centrum podpory Spišskej katolíckej charity v Poprade, ktoré poskytuje pomoc obyvateľom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou.V Spišskej Sobote si prezrú stredoveké námestie a kostol sv. Juraja. V Liptovskom Mikuláši ich čaká diskusia o občianskom vzdelávaní na Základnej škole Miloša Janošku. Posledným bodom trojdňovej návštevy Slovenska bude návšteva Tatranského národného parku.