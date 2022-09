Dátum pohrebu kráľovnej Alžbety II. je už známy, bude sa konať vo Westminsterskom opátstve

10.9.2022 (Webnoviny.sk) - Štátny pohreb zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II. sa bude konať v pondelok 19. septembra vo Westminsterskom opátstve v Londýne. Podrobnosti o pohrebe budú zverejnené neskôr.Panovníčka skonala vo štvrtok vo veku 96 rokov vo svojom škótskom sídle Balmoral. Rakva s Alžbetou II. odtiaľ postupne poputuje do Edinburghu a potom do Londýna, kde bude od stredy vystavená štyri dni až do pohrebu, aby jej verejnosť mohla prísť vzdať hold.Syn zosnulej panovníčky a nový kráľ Karol III. v sobotu podpísal nariadenie, ktorým sa vyhlasuje deň pohrebu kráľovnej Alžbety II. za štátny sviatok.