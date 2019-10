Dauha dopriala mladíkom i mamám, Coe: Najlepšie výkony v histórii

Sebastian Coe, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dauha 7. októbra (TASR) - Šéf Svetovej atletiky Sebastian Coe označil majstrovstvá sveta v Dauhe za najlepšie v histórii z pohľadu výkonov športovcov. Bránil aj výber dejiska, premiérový šampionát na Blízkom východe čelil kritike predovšetkým pre nízku návštevnosť.Tohtoročné MS boli prvé bez jamajského šprintéra Usaina Bolta i britského vytrvalca Mo Faraha. Objavili sa však potenciálne hviezdy, ktoré môžu zadefinovať vlastnú éru na olympijských hrách v Tokiu. Spojené štáty americké zvíťazili na MS 2017 v Londýne v jedinej mužskej šprintérskej disciplíne, z Kataru odcestovali s piatimi zo siedmich možných zlatých medailí z jednookruhových behov. Triumfovali na 100, 200, 110 m prek. aj v štafetách 4x100 a 4x400 m. Je to ich najbohatší zisk od Osaky 2007 - o rok neskôr sa na OH v Pekingu začala dekáda Boltovej dominancie.Dvadsaťtriročný Christian Coleman, ktorý sa tesne vyhol trestu za tri vynechané antidopingové kontroly, sa stal šiestym najrýchlejším mužom histórie, keď vyhral stovku za 9,76 s. O rok mladší Lyles si na dvojnásobnej trati vybojoval zlato v čase 19,83 a obaja sa v nasledujúcej sezóne chystajú súperiť v oboch disciplínach. Na OH sa pokúsia o double, ktoré od Pekingu cez Londýn po Rio de Janeiro patrilo Boltovi.povedal Coleman pre agentúru AFP.dodal Lyles, ktorý má lepšie osobné rekordy na stovke i dvojstovke než Bolt v jeho veku:Sily spojili v štafete 4x100 m, ktorú Američania vyhrali za 37,10 s. Rýchlejšie v dejinách bežali len dvakrát Jamajčania s Boltom. Prvé štafetové zlato v kariére slávil 37-ročný veterán Justin Gatlin:Z ďalších Američanov na 110 m prek. uspel Grant Holloway, na osemstovke sa radoval Donovan Brazier. Dina Asherová-Smithová zvíťazila na dvojstovke a pridala dve striebra, Salwa Eid Naserová z Bahrajnu zažiarila na štvorstovke, Nemec Niklas Kaul vyhral desaťboj, Švéd Armand Duplantis vybojoval striebro v skoku o žrdi. Coe zdôraznil, že približne 30 percent medailistov je mladších než 24 rokov:Okrem mladíkov sa v Dauhe darilo atlétkam po materskej dovolenke. Jamajčanka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová s Američankou Allyson Felixovou získali v šprintoch po dve zlaté medaily, na najvyššom stupienku sa ocitli aj čínska chodkyňa Liou Chung, Keňanka Hellen Obiriová na 5000 m či dvojnásobná mama Nia Aliová z USA na 100 m prek.povedala Fraserová-Pryceová. Felixová jedenásť mesiacov po pôrode zlomila Boltov rekord v počte zlatých medailí na MS. Bola súčasťou miešanej i ženskej štafety na 4x400 m a na konte má už trinásť najcennejších kovov.Mix USA sa postaral o jeden z dvoch svetových rekordov, ďalší pridala Američanka Dalilah Muhammadová na 400 m prek. Aj ich zásluhou ovládli USA poradie krajín s 29 medailami (14-11-4). Druhá bola Keňa (5-2-4) a tretia skončila Jamajka (3-5-4). Nielen atletické bašty však mali v Katare svojich hrdinov. Venezuelu potešila trojskokanka Yulimar Rojasová, Anderson Peters zabezpečil pre Grenadu druhé prvenstvo v histórii po triumfe Kiraniho Jamesa na štvorstovke na MS 2011. V detstve sníval o kariére v krikete alebo o napodobnení Bolta, napokon sa našiel v hode oštepom.povedal Peters pre agentúru AP.vyhlásil Coe, no nie vždy mali tieto výkony adekvátnu divácku kulisu. Návštevnosť na Kalifovom štadióne sa vyšplhala nad 40-tisícovú métu len v piatok 4. októbra, počas prvých ôsmich dní bola v priemere 20.000 ľudí.uviedol šéf organizačného výboru Dahlan Al Hamad.dodal Coe.