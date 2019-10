ME: Bero srší optimizmom: Máme lepšiu kvalitu ako Wales

Matúš Bero, archívna snímka. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Bratislava 7. októbra (TASR) - Slovenský futbalový stredopoliar Matúš Bero by chcel v reprezentácii nadviazať na skvelú náladu i výsledky z klubu. Jeho Vitesse Arnhem je v holandskej lige na štvrtom mieste s trojbodovou stratou na Ajax Amsterdam, Bero je zatiaľ so sezónou nadmieru spokojný. Pred dôležitým kvalifikačným duelom EURO 2020 proti Walesu v Trnave (streda 10. októbra) verí v schopnosti Slovákov, ktoré sú podľa neho lepšie, ako schopnosti Walesanov.Bero mal pred pondelňajším tréningom reprezentácie v Šamoríne výbornú náladu.uviedol 24-ročný futbalista. Bero v holandskej Eredivisie odohral zatiaľ osem zápasov, chýbal iba v jednom.dodal Bero, ktorý patrí k stabilným oporám v klube, pravidelne nastupuje v základnej zostave:V reprezentačnom tíme Bero v tejto sezóne veľa šancí nedostal, ale je trpezlivý.Situácia v E-skupine je pred zápasom s Walesom vyrovnaná, no triumf Slovákov by zverencov Pavla Hapala priblížil k EURO 2020.dodal Bero.Sila Walesu je najmä v krídelných priestoroch. Veľké nebezpečenstvo pre Slovákov hrozí najmä od Daniela Jamesa z Manchestru United a Garetha Balea z Realu Madrid.poznamenal Bero.Okrem dôležitého kvalifikačného duelu čaká na slovenských futbalistov nedeľňajší prípravný zápas na Tehelnom poli s Paraguajom. V tomto dueli sa oficiálne s národným tímom rozlúčia Martin Škrtel, Tomáš Hubočan a Adam Nemec.uzavrel Bero.