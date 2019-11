Daul: EPP bude aj pod Tuskovým vedením ochrancom demokracie

Joseph Daul, archívna snímka. Foto: FOTO TASR/Tomáš Halász Foto: FOTO TASR/Tomáš Halász

Brusel 20. novembra (TASR) - Predseda Európskej ľudovej strany (EPP) Joseph Daul je presvedčený, že sa tejto najväčšej politickej formácii v Európe pod vedením budúceho lídra Donalda Tuska podarí navrhnúť účinné riešenia kľúčových aktuálnych otázok. Podľa Daula sú to najmä ochrana demokracie a mieru a zmeny klímy.Odchádzajúci šéf EPP to uviedol v stredu, v prvý deň snemu EPP v Záhrebe. Jeho vyjadrenia odzneli na tlačovej konferencii, na ktorej vystúpil spolu s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovičom a generálnym tajomníkom EPP Antonio Lópezom-Istúrizom.Daul zdôraznil, že EPP bude aj naďalej stáť na základných hodnotách dodržiavania základných ľudských práv, demokracie a právneho štátu.EPP zostala najsilnejšou politickou rodinou v Európe aj po tohoročných májových voľbách do Európskeho parlamentu a podarilo sa jej zabezpečiť predsedníctvo novej Európskej komisie. Daul však priznal, že ľudovci celkovo získali menej kresiel v europarlamente, čo si podľa neho vyžaduje. Frakcia EPP má aktuálne v Európskom parlamente 182 mandátov, zatiaľ čo v predošlom volebnom období mala 221.Chorvátsky premiér zdôraznil, že pristúpenie jeho krajiny k schengenskému priestoru a vstup do eurozóny sú strategickými cieľmi Chorvátska, ktoré 1. januára 2020 prevezme polročné predsedníctvo v Rade EÚ.Plenkovič sa poďakovať Daulovi za prácu, ktorú v posledných šiestich rokoch venoval v prospech EPP. Zároveň zopakoval, že Záhreb podporuje európsku integráciu Severného Macedónska a Albánska. Oznámil tiež, že jeho Chorvátska demokratická únia (HDZ) navrhne prijatie uznesenia o tejto téme na prebiehajúcom sneme EPP v Záhrebe.(spravodajca TASR Jaromír Novak)