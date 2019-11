Analytici neočakávajú výraznejší nárast nezamestnanosti na Slovensku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 20. novembra (TASR) - Hoci nezamestnanosť na Slovensku v októbri tohto roka klesla, analytici neočakávajú výraznejšie ubúdanie nezamestnaných na úradoch práce. Dôvodom by mali byť spomalenie ekonomiky, ako aj slabšie náborové plány firiem, ktoré na vývoj hospodárstva reagujú oneskorene. Nezamestnanosť by však nemala v najbližšom období ani prudko rásť.V októbri klesla nezamestnanosť na Slovensku na 4,94 %. Analytikov tento vývoj neprekvapil.konštatujú v rýchlom komentári analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP). Zároveň vyčíslili, že miera nezamestnanosti stúpla vo viac ako tretine okresov na Slovensku.doplnili analytici IFP. To podľa nich naznačuje, že spomalenie na trhu práce sa po priemysle a stavebníctve pravdepodobne prelieva už aj do služieb. Počet voľných pracovných miest však dosiahol v októbri tohto roka nový rekord, keď bolo voľných takmer 100.000 miest.Analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák neočakáva návrat k výraznejšiemu poklesu nezamestnanosti ani v nasledujúcich mesiacoch.vysvetľuje Koršňák.Spomaľujúca ekonomika by podľa neho mala generovať čoraz menej pracovných miest a postupne tak schladzovať aj domáci trh práce.očakáva Koršňák.V ekonomicky slabších regiónoch Slovenska sa však, naopak, nedá podľa analytika UniCreditu vylúčiť, že by na prelome rokov mohol byť i mierny nárast miery nezamestnanosti nad rámec tradičnej sezóny.doplnil Koršňák. Zároveň očakáva, že v dôsledku nízkej mobility časti pracovnej sily budú viacerí zamestnávatelia na západnom Slovensku stále odkázaní na dovoz pracovnej sily zo zahraničia alebo budú nútení prehodnotiť svoje plány ďalšej expanzie v tomto regióne.