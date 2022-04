David Guetta sa v novom klipe predstavuje ako detektív

Francúzsky producent David Guetta nedávno vydal nový singel Crazy What Love Can Do, v ktorom sa ako vokalistky striedajú Becky Hill a Ella Henderson. Teraz ku skladbe zverejnil aj videoklip.





Video sa nakrúcalo v Barcelone a Miami, režisér Michael Holyk (Noir Production) ho poňal ako upútavku na akčný béčkový film, ponúkajúci mix napätia, romantiky a násilia. V centre diania sú všetci interpreti, podieľajúci sa na nahrávke. David Guetta hľadá pravdu v úlohe detektíva, obe speváčky sa ako nerozlučné kamarátky rozhodnú pre veľkú životnú zmenu. Singel je aktuálne na sedemnástej pozícii v britskej hitparáde. Hudobník sa počas minulých týždňov predstavil na tanečnom Ultra festivale na Floride a v Las Vegas odštartoval klubovú sezónu Encore Beach Club.Dídžej, producent, hudobník a skladateľ Pierre David Guetta (7. novembra 1967, Paríž) svoj prvý album Just a Little More Love vydal v júni 2002. Ďalšími boli Guetta Blaster v júni 2004 a Pop Life v júni 2007. Veľký úspech dosiahol s albumom One Love z augusta 2009, ktorý obsahoval hitové single When Love Takes Over, Gettin' Over You, Sexy Bitch a Memories, z ktorých prvé tri dosiahli prvé miesto v Spojenom kráľovstve. Na svojom konte má sedem vydaných albumov, siedmy s názvom 7 vyšiel v septembri 2018. Zdobia ho dve ceny Grammy.