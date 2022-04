OneRepublic v Bratislave zahrajú už o pár dní. Koncert otvorí vychádzajúca hviezda Jessia

Bratislavský koncert otvorí kanadská vychádzajúca hviezda

Šestica nadaných muzikantov, na čele s, ktorá sa prostredníctvom mnohých rádiových hitov dostala do celosvetového povedomia, odštartovala svoje koncertné turné po Európe. Pilotný koncertzahájili v nemeckom Düsseldorfe a počas siedmich dní stihli odohrať 6 koncertov v Belgicku, Luxembursku a niekoľko v Anglicku. Na Slovensku sa hviezdy predstavia už o niekoľko dní.Doposiaľ odohraté koncerty v rámci turné OneRepublic odhalili i dramaturgiu koncertu.sa takrozozvučí hitmi ako, či. Zaznejú i skladby, či hit s názvom, ktorý aktuálne rotuje i v našich rádiách a obe sú z posledného štúdiového albumu HUMAN, ktorý hudobníci vydali v auguste minulého roka. Návštevníci bratislavského koncertu sa môžu tešiť aj na mnoho ďalších obľúbených piesní, ktoré mapujú hudobnú kariéru talentovaných multiinštrumentalistov. Svoju pódiovú show okorenili cover verziami hitov akoz dielne božskej Beyoncé,od Kyga, s ktorým Tedder úzko spolupracuje, či piesňouod bratov Jonasovcov. Hold OneRepublic vzdávajú i ďalším kolegom z brandže a to prostredníctvom zaujímavého mashupu piatich mega hitov. O aké skladby sa jedná sa návštevníci koncertu na vlastné uši presvedčia už o niekoľko dní! "Bratislava, Slovensko, ľubime vás, už sme u vás vystupovali a je to úžasné mesto. Nevieme sa dočkať, keď sa vrátime naspať a OneRepublic zahrá vo vašom meste, prídeme už o pár dní," odkazuje v mene kapley frontman zoskupenia Ryan Tedder.Koncert v našich končinách sa chalani zrozhodli osviežiť aj špeciálnym otváracím vystúpením svojho hudobného hosťa. Predskokankou hlavných hviezd večera sa tak stane mladá speváčka, ktorá je známa najmä vďaka singlu, ktorým v roku 2021 debutovala na sociálnej sieti TikTok. Kanaďanka zaujala i kapelu OneRepublic natoľko, že obdržala správu od samotného Ryana Teddera, vďaka ktorému podpísala zmluvu s vydavateľstvom Republic Records. V októbri minulého roku, pod ochrannými krídlami na Grammy niekoľkokrát menovaného produceta a speváka Teddera, nadaná speváčka vydala EP. Za krátku dobu stihla zinkasovať štyri nominácie Juno Award 2022 a to ako objav roka, singel roka, popový album roka, ale aj nomináciu na cenu fanúšikov.