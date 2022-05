David Kraus: Som pyšný, že som si zaspieval s Alexandrovcami

Na bratislavskú premiéru československého filmu Láska hory prenáša zavítal aj český spevák David Kraus. V novej romantickej komédii hrá sám seba a tiež pre ňu naspieval hit Karola Duchoňa Mám ťa rád. "Som zvedavý na reakcie pre slovenčinu a tiež preto, že tento spevák je váš národný poklad, pre mňa je to jeden z najlepších československých spevákov všetkých čias," povedal pre TASR David Kraus.





"Pána Duchoňa som mal vždy rád, radšej ako pána Gotta, všetky jeho piesne sú krásne, nepoznám od neho pieseň, ktorá by bola zlá. Bola to pre mňa pocta spievať Duchoňa," podčiarkol Kraus. Pripomenul, že "slovenského Toma Jonesa" spieval už v televíznej šou Zlatá maska. "Nesnažil som sa ho imitovať, imponovala mi jeho chlapská energia, takýchto mužných hlasov je málo," konštatoval Kraus.Duchoňa objavil oveľa skôr vďaka svojím starým rodičom, zvlášť dedovi Vladimírovi Dvořákovi, známemu hercovi, zabávačovi, scenáristovi, konferencierovi Televarieté, ktorý obľúbený televízny program dlhé roky uvádzal s Jiřinou Bohdalovou. Písal aj texty piesní pre spevácke hviezdy, ako Waldemar Matuška či Karel Hála. "Bol super extratrieda, nebol len skvelým hercom, ktorý sa nikdy nezasmial vlastnému vtipu za celú éru Televarieté, celé to aj napísal, nacvičil, rozumel hudbe. Pre mňa bol veľkou inšpiráciu, púšťal mi jazzovú muziku, ktorú by mi rodičia nikdy doma nepustili," poznamenal 42-ročný Kraus.Zaspomínal si aj na svoje hosťovanie na bratislavskom koncerte ruského zboru Alexandrovci. "Nech sa deje teraz s Ruskom čokoľvek, pre mňa to bol najlepší zbor, aký som kedy počul. A som pyšný, že som si s nimi zaspieval," vyhlásil Kraus. "Nemyslím si, že všetko, čo je ruské, je zlé, mám plno ruských kamarátov, ktorí nemôžu za to, čo sa teraz deje," prízvukoval spevák pričom k spomínanému koncertu dodal: "Keď to zadulo, to bolo ako keď je za vami 100 Duchoňov, obrovská sila! Som pyšný, že som si mohol s nimi zaspievať a že ma nechali si zaspievať, pretože Alexandrovci, keď to neviete, povedia vám - domov!"