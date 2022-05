Nová scéna uvádza premiéru svetového muzikálu The Bodyguard

Bratislavské Divadlo Nová scéna (DNS) čaká premiéra svetového muzikálu The Bodyguard. Známy filmový príbeh slávnej speváčky a jej osobného strážcu dostal modernú divadelnú muzikálovú podobu v réžii Patrika Vyskočila a dramaturgii Dávida Hartla.





S rozhodnutím priniesť po pandemickom období na javisko DNS hudobno-tanečnú šou prišla jeho generálna riaditeľka Ingrid Fašiangová. "Máme profesionálny herecký aj realizačný tím, ktorý takýto žáner vie spracovať geniálne," uviedla na utorkovej tlačovej konferencii. Podľa Fašiangovej sa autorsko-dramaturgický tandem Vyskočil a Hartl osvedčil a ukázal svoj talent v muzikáli Cyrano z predmestia i v realizácií koncertných projektov."Je to šou plná úžasných a veľmi náročných hudobných vstupov, takisto nám poskytuje možnosť tanečnej kreácie, je tam aj veľa hereckej tvorby, vieme ukázať, že sme všestranní," dodala šéfka DNS k licencovanému titulu, v ktorom sa v rámci hlavnej postavy Rachel Marronovej predstavia v alternáciách Mirka Gális Partlová, hosťujúca Mamba Dasha Šarközyová a Lenka Machciníková. "Pre každú z nás bude asi najťažšie presvedčiť diváka, že to nie je muzikál o Whitney Houstonovej, ale je to muzikál o Rachel Marronovej, o hviezde, dive svetového formátu, je to muzikál s piesňami Whitney Houstonovej," podčiarkla Partlová.Postavu osobného strážcu stvárňujú hosťujúci Ján Dobrík a Pavol Plevčík, ktorý sa po prvý raz predstaví v romantickej postave. Herec priznal, že si úlohu Franka Farmera zamiloval. "Je to osamelý muž, po smrti svojich rodičov a profesionálnom zlyhaní, kde mu zomrel klient, odmieta pristupovať k profesii ako dovtedy, stretnutím s Rachel sa v ňom začne niečo lámať," dodal Plevčík k predstaveniu, v ktorom účinkuje aj 12-členná tanečná 'company' a osemčlenný 'offstage' zbor."Rozpísali sme priestor hlavným postavám a dodali konania, ktoré vo filme nie sú. Ľudia budú prekvapení, že tie postavy spoznajú oveľa viac, ako keď videli film," povedal pre TASR Vyskočil k muzikálu, v ktorom sa až filmovo striedajú činoherné obrazy a koncertné čísla.Tvorcovia vyrozprávali známy príbeh so súčasnými postupmi a technológiami. Scéna je dielom Pavla Andraška, kostýmy navrhla Lucia Šedivá. Hudobné naštudovanie mal na starosti Ľubomír Dolný, ktorý vedie 12-člennú kapelu, choreografie vytvoril Ladislav Cmorej. "Základným stavebným kameňom celej inscenácie je svetelný dizajn, zaujímavé je aj to, že kapelu spolu s dirigentom máme celý čas priznanú na zadnej časti javiska," dodal Vyskočil.Premiéry sa uskutočnia 5. a 6. mája.