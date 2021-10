Dávid Strelec nastúpil v talianskej Serie A za Speziu prvýkrát v základnej zostave a strelil svoj premiérový gól

Deň veľkých emócií

Dostáva čoraz viac priestoru

17.10.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalista Dávid Strelec prvýkrát nastúpil v drese Spezie v talianskej Serie A v základnej zostave a hneď bol z toho aj prvý gól.Dvadsaťročný útočník či krídelník v súboji so Salernitanou (2:1) v 51. min vyrovnal na 1:1, keď ľavačkou bez prípravy poslal loptu za chrbát slovinského brankára hostí Vida Beleca.O troch bodoch pre domácich rozhodol v 86. min utešenou strelou z hranice šestnástky Ukrajinec Viktor Kovalenko. Strelec odohral 67 minút, zatiaľ najviac v tejto sezóne, čo si začal obliekať dres talianskeho tímu po prestupe zo Slovana Bratislava "Bol to pre mňa deň veľkých emócií. Som naozaj nadšený z toho, že som strelil gól. Bez mojich spoluhráčov by som to nedokázal. Chcem sa poďakovať celému tímu za výbornú robotu. Sme skvelá partia a som rád, že som jej súčasťou. Veľmi sme potrebovali z tohto zápasu tri body a aj ich máme," cituje Dávida Strelca oficiálny klubový web acspezia.com.Spezia bola po sobotňajších zápasoch 8. kola Serie A v tabuľke pätnásta s bilanciou dve víťazstvá - jedna remíza - päť prehier.Strelec zatiaľ naskočil do troch zápasov, postupne dostáva čoraz väčší priestor na ihrisku. Začínal s dvanástimi minútami doma proti AC Miláno (prehra 1:2), pokračoval tridsiatimi dvoma vo Verone (0:4) a teraz si konečne pripísal prvé víťazstvo a 67 minút."Snažím sa zlepšovať zo dňa na deň, pre mňa je to veľká príležitosť zahrať si za tento tím. Vážim si každú šancu, keď môžem nastúpiť. Sme veľmi mladé mužstvo, sme súťaživí a hladní po víťazstvách. Zatiaľ nie sme spokojní s naším postavením v tabuľke. Verím, že sa budeme zlepšovať," doplnil Strelec.Na adresu fanúšikov z mesta La Spezia v ligúrskom regióne dodal: "Sú horkokrvní, ale presne takých mám rád. Aj mesto je nádherné, veľmi rýchlo som sa tu udomácnil."