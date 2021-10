Slávne derby medzi Spartakom a Slovanom ukončili futbaloví chuligáni, bili sa priamo na trávniku (video+foto)

Výsledkom môže byť kontumácia

Slovan sa zastal svojich

Usporiadateľov vinia zo zlyhania

17.10.2021 - Slávne futbalové derby FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava o prvé miesto v tabuľke v rámci 11. kola Fortuna ligy sa v nedeľu nedohralo. Jeho 161. edícia sa skončila už po 15 minútach.Spôsobila to hromadná bitka fanúšikov oboch táborov, ktorá sa odohrala priamo na trávniku, čo história slovenskej najvyššej súťaže nepamätá.Bitke predchádzali vzájomné provokácie a hádzanie delobuchov v hľadisku trnavského Štadióna Antona Malatinského.Hlavný rozhodca Filip Glova najprv zápas iba prerušil a odvolal hráčov do šatní. Po približne 45 minútach vyšiel späť na ihrisko, rozpažil a definitívne ukončil zápas.Dlho očakávaný trnavský duel bude mať dohru za zeleným stolom, jedným z možných verdiktov môže byť kontumácia v prospech hostí.Trnavskí organizátori totiž nezvládli svoju úlohu, keď nedokázali zabrániť vniknutiu fanúšikov trnavského a bratislavského tímu na trávnik. Privolaní museli byť aj policajti a záchranári, ktorí ošetrili jedného fanúšika priamo na hracej ploche.Až ťažkoodenci nakoniec urobili poriadok na ihrisku aj tribúnach. Podľa Slovenského rozhlasu kapitán Trnavčanov Martin Škrtel sa k udalostiam na trávniku nechcel vyjadriť a poslal médiá za slovanistami."Chceli sme hrať, ale Slovan nechcel, lebo sa necítil bezpečne. Na trávniku sa diali veci, ktoré ani neočakávate, že sa môžu udiať na Slovensku v 21. storočí. Naša fyzioterapeutka zašívala zraneného hráča Čurmu a potom už na ňu kričali, aby radšej utekala. My len veríme, že nám to nenaruší prípravu na ďalšie zápasy počas rozbehnutej sezóny," uviedol tréner FC Spartak Trnava Michal Gašparík vo vysielaní Rádia Slovensko.Vedenie ŠK Slovan Bratislava poskytlo oficiálne stanovisko na svojom webe, v ktorom sa postavilo za svojich fanúšikov.Hostia tvrdia, že celý problém sa začal tak, že počas prvého polčasu sa približne 20-30 fanúšikov Trnavy dostalo nad sektor slovanistov a dokonca na strechu štadióna, do ktorého vhodili červeno-čierne dymovnice, ďalšiu pyrotechniku a kamene."Fatálne pri tom zlyhala usporiadateľská služba, ktorá následne umožnila 200-300 fanúšikom Spartaka vbehnúť na ihrisko. Títo fanúškovia z domáceho sektora prebehli celú hraciu plochu až k nášmu sektoru bez akéhokoľvek zásahu usporiadateľov a snažili sa atakovať našich fanúšikov," tvrdia slovanisti na svojom webe.Svoje stanovisko poskytol aj generálny riaditeľ bratislavského klubu Ivan Kmotrík ml.: "Z nášho pohľadu išlo o jednoznačné zlyhanie usporiadateľskej služby, ktorá fanúšikom z domáceho sektora umožnila jednak prejsť nad náš sektor, a potom mohli vstúpiť priamo na ihrisko. Rovnako odsudzujeme následný zásah voči našim priaznivcom. Rešpektujeme rozhodnutie o predčasnom ukončení zápasu, v tejto chvíli ho považujeme za správne, pretože celý problém vznikol zlyhaním usporiadateľskej služby domáceho klubu. Zápas ukončil hlavný rozhodca, no naše stanovisko bolo jasné - nechceli by sme pokračovať po tom, ako boli naši fanúšikovia neprávom potrestaní a vytlačení zo štadióna. Hráme a bojujeme pre nich, a hrať bez nich by pre nás nemalo skutočný zmysel. Veríme, že sa napriek dnešným nepríjemným zážitkom vrátite z Trnavy všetci domov v rámci možností zdraví, a že vo štvrtok sa uvidíme na Tehelnom poli proti Lincolnu. Klub za vami bude vždy stáť. Spolu sme Slovan."