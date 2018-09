DAVIS CUP: Dominik Hrbatý o Bielorusoch: Je to nepríjemný súper

Na archívnej snímke Dominik Hrbatý. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Moskva 16. septembra (TASR) - Slovenskí tenisti privítajú V 2. kole play off o účasť v I. skupine euro-africkej zóny Davisovho pohára Bielorusko. Zápas sa uskutoční 26.-27. októbra v bratislavskom NTC.O súperovi tímu kapitána Dominika Hrbatého rozhodol súboj 1. kola play off v moskovských Lužnikách, v ktorom Rusi zdolali Bielorusov 3:2. Dva body získal Karen Chačanov, rozhodujúci vybojoval v záverečnej dvojhre Daniil Medvedev.Hrbatý očakáva v októbri náročný zápas.povedal pre TASR Hrbatý.V daviscupovej histórii pôjde o druhý vzájomný zápas medzi Slovenskom a Bieloruskom. V septembri 2010 v dueli 2. kola play off o záchranu v druhej lige v Minsku zvíťazili Slováci pod vedením kapitána Miloslava Mečířa 4:1. O dva body sa v singloch postaral Lukáš Lacko, ďalšie pridali deblisti Michal Mertiňák s Filipom Poláškom a Martin Kližan.