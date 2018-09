Duda lišiacky skóroval z priameho kopu, Dárdai: Urobil to parádne

Ondrej Duda, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 16. septembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda strelil v treťom bundesligovom zápase v novej sezóne už tretí gól. V sobotňajšom dueli na ihrisku VfL Wolfsburg sa strelecky presadil v prvej minúte nadstaveného času, keď šikovne podstrelil múr z priameho kopu a poslal svoj tím do vedenia 2:1. Hostia ale náskok neudržali, o dve minúty neskôr vyrovnal na konečných 2:2 domáci Ahmir Mehmedi.Tréner Herthy Pál Dárdai vyslovil po zápase spokojnosť s dosiahnutým výsledkom napriek tomu, že jeho tím siahal na tri body.citovala agentúra DPA trénera Herthy Pála Dárdaia.Duda strelil v tejto sezóne už druhý gól z priameho kopu, z rovnakého miesta skóroval aj pred dvoma týždňami na ihrisku Schalke 04 pri víťazstve 2:0. Tentoraz nachytal hráčov Wolfsburgu, ktorí čakali, že Duda bude mieriť ponad múr.povedal Dárdai na adresu 23-ročného slovenského stredopoliara.chválil Dudu na pozápasovej tlačovej konferencii.Maďarskému koučovi sa nepáčila situácia, ktorá predchádzala vyrovnávajúcemu gólu súpera na 1:1. Arne Maier sa na hranici šestnástky dostal do kontaktu s Maximilianom Arnoldom, ktorý iba na to čakal a zrútil sa k zemi. Rozhodca pôvodne odpískal priamy kop, po videokonzultácii ale verdikt zmenil a nariadil jedenástku. Tú Yunus Malli premenil.hneval sa Dárdai.komentoval situáciu kapitán Herthy Vedad Ibiševič.Hostia nemohli v zápase počítať so slovenským obrancom Petrom Pekaríkom, keďže sa stále zotavuje zo zranenia kolena. Berlínčania sú v novej sezóne naďalej nezdolaní, po 3. kole im v tabuľke patrí so siedmimi bodmi priebežná štvrtá priečka.