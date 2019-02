DAVIS CUP: Kližan s Poláškom vyhrali štvorhru a porazili Kanadu

Na snímke slovenskí daviscupoví reprezentanti Martin Kližan (vpravo) a Filip Polášek počas štvorhry proti kanadskému páru Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov v kvalifikácii o postup na finálový turnaj Davisovho pohára v tenise Slovensko - Kanada v Bratislave 2. februára 2019. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Kvalifikačný duel o postup na finálový turnaj Davisovho pohára



SLOVENSKO - Kanada 2:1



Filip Horanský - Denis Shapovalov 4:6, 5:7



Martin Kližan - Félix Auger-Aliassime 7:5, 6:3



Martin Kližan, Filip Polášek - Shapovalov, Auger-Aliassime 3:6, 7:5, 6:3



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) - Slovenskí tenisti vedú v kvalifikačnom dueli o postup na finálový turnaj Davisovho pohára nad Kanadou 2:1. O dôležitý druhý bod sa na antuke v Bratislave postarali Martin Kližan s Filipom Poláškom, ktorí v sobotňajšej štvorhre zdolali pár Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime 3:6, 7:5, 6:3. Kližan nahradil pôvodne nominovaného Igora Zelenaya. .Kanaďanom vyšiel úvod zápasu, keď v druhom geme prelomili podanie Kližana a po potvrdení brejku sa ujali vedenia 3:0. Slováci sa nevedeli chytiť na returne, Polášek bol neistý na sieti. Za stavu 1:3 sa slovenský tandem pri servise Shapovalova dostal k dvom brejkbalom, no ani jeden nevyužil a Kanaďania dotiahli prvý set do úspešného konca.V druhom dejstve si až do dvanásteho gemu oba páry suverénne vyhrávali svoje podania. Za stavu 6:5 sa Slováci po Poláškovom víťaznom returne dostali k setbalu a ten aj premenili. Shapovalov nedokázal vrátiť na druhú stranu dvorca agresívny forhendový úder Kližana a loptička z jeho rakety skončila v sieti. Slováci sa dostali do laufu, v treťom sete za stavu 2:1 vďaka výborným returnom i volejom Kanaďanov opäť brejkli a šancu na zisk druhého bodu už z rúk nepustili. Ich postup do Madridu mohol spečatiť Kližan v prípade triumfu nad Shapovalovom v súboji tímových jednotiek.Na finálovom turnaji (18.-24. novembra) sa predstaví 18 tímov. Istú účasť má kvarteto vlaňajších semifinalistov Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko, USA a dvaja držitelia voľných kariet Argentína s Veľkou Britániou. Doplní ich tucet úspešných tímov z kvalifikácie. Miestenku do Madridu majú po sobote vo vrecku aj Austrália, Japonsko, Taliansko a Kazachstan