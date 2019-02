Na MSJ v biatlone získal v Osrblí titul v šprinte juniorov Nór Sörum

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

šprint juniorov na 10 km: 1. Vebjörn Sörum (Nór.) 25:42,9 (0 tr. okr.), 2. Said Karimulla Chalili (Rus.) +14,4 (0), 3. Sivert Guttorm Bakken (Nór.) +36,3 (1), 4. Bogdan Cymbal (Ukr.) +41,9 (1), 5. Tuuka Invenius +42,2 (1), 6. Jaakko Ranta (obaja Fín.) +48,1 (1), ... 19. Tomáš SKLENÁRIK +1:30,3 (1), 26. Lukáš OTTINGER +1:39,8 (1), 56. Matej LEPEŇ +3:02,2 (1), 68. Matej BALOGA (všetci SR) +3:15,5 (4)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Osrblie 2. februára (TASR) - Na MSJ v biatlone získal v Osrblí titul v šprinte juniorov Nór Vebjörn Sörum. Na 10 km trati sa za neho zaradili Rus Said Karimulla Chalili (+14,4) a ďalší Nór Sivert Guttorm Bakken (+36,3). Zo štvorice Slovákov najviac vynikol na 19. mieste Tomáš Sklenárik (+1:30,3).V Osrblí sa oteplilo na plusové hodnoty, no veľmi nefúkalo a očakávali sa presné streľby. Už v 'ležke' sa však nahromadili u viacerých chyby a trestné okruhy pribúdali. Po streľbe stojmo sa len málo juniorov mohlo pochváliť čistou streľbou, jedným z nich bol Rus Chalili, ktorý s číslom 16 medzi 102 štartujúcimi dlho svietil na čele. Nakoniec ho predstihol jediný, s číslom 77 Nór Sörum.Zo Slovákov Matej Baloga (strelecká bilancia 0-4) v polohe stojmo trafil len jediný, tretí terč. Tomáš Sklenárik (0-1) začal ešte lepšie ako Baloga a po streľbe ležmo bol 12-ty. Tretí stojkový terč však nevybielil a pripravil sa o top desiatku. Lukáš Ottinger (0-1) siahal po 'ležke' zo Slovákov najvyššie, na medzičase po nej bol piaty, chybu nabral až na štvrtom stojkovom terči, no ku koncu mu už v behu chýbali sily. Matej Lepeň (0-1) sa postaral o to, že pre slovenských juniorov dopadla streľba ležmo bezchybne, v stoji minul iba posledný terč, veľa sekúnd však stratil v behu.