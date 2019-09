DAVIS CUP: Slovenskí tenisti prehrávajú so Švajčiarskom

Na snímke smutný slovenský tenista Martin Kližan po prehre v zápase proti Švajčiarovi Sandrovi Ehratovi v úvodnej dvojhre 1. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára tenisových družstiev Slovensko - Švajčiarsko v Bratislave 13. septembra 2019. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

1. skupina euro-africkej zóny Davisovho pohára



SLOVENSKO - Švajčiarsko 0:1



Martin Kližan - Sandro Ehrat 2:6, 6:7 (7)



nasleduje Andrej Martin - Henri Laaksonen



sobota



16.00



Filip Polášek, Igor Zelenay - Marc-Andrea Hüsler, Laaksonen



Kližan - Laaksonen, Martin - Ehrat

Bratislava 13. septembra (TASR) - Slovenskí tenisti prehrávajú v zápase 1. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára so Švajčiarskom 0:1. O úvodný bod pre Helvétov sa na antuke v bratislavskom NTC postaral Sandro Ehrat, ktorý nečakane zdolal slovenskú jednotku Martina Kližana 6:2, 7:6 (7). V druhom singli si pod otvorenou strechou AXA arény zmerali sily slovenská dvojka Andrej Martin a švajčiarska jednotka Henri Laaksonen.Kližanovi, ktorý je vo svetovom rebríčku ATP o 196 miest vyššie ako Ehrat, nevyšiel úvod zápasu. V treťom geme po dvojchybe stratil servis, Švajčiar následne potvrdil brejk a ujal sa vedenia 3:1. Ehrat dokázal s Kližanom držať krok vo výmenách, robil minimum nevynútených chýb. Za stavu 4:2 po dvoch víťazných bekhendoch opäť Kližana brejkol a prvý set sa stal jasne jeho korisťou.V druhom dejstve pridal Kližan na agresivite, za stavu 1:1 sa po víťaznom returne dostal k prvému brejkbalu v zápase, no Ehrat ho odvrátil a udržal si servis. Švajčiar kládol tuhý odpor, za stavu 3:3 mal možnosť získať rozhodujúci brejk, Kližan však zahral dobrý volej. Najlepšieho slovenského singlistu odvrátený brejkbal povzbudil a v ďalšom geme viedol pri podaní Ehrata 40:15, no Švajčiar získal potom štyri fiftíny za sebou a vyrovnal na 4:4. V jedenástom geme Švajčiar prelomil podanie súpera, hoci Kližan viedol už 40:0 a išiel podávať na víťazstvo v stretnutí. Za stavu 30:0 bol dve loptičky od triumfu, Kližan však zabojoval a vynútil si tajbrejk. V ňom viedol slovenský tenista 5:3, no Ehrat otočil nepriaznivý vývoj a napokon slávil úspech. Za stavu 8:7 premenil po úspešnom obhodení v poradí druhý mečbal.