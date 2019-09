Vuelta: Francúz Cavagna víťazom 19. etapy, na čele stále Roglič

Na archívnej snímke slovinský cyklista Primož Roglič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Toledo 13. septembra (TASR) - Francúzsky cyklista tímu Deceuninck-QuickStep Remi Cavagna zvíťazil v piatkovej 19. etape 74. ročníka podujatia Vuelta a Espaňa. Na 165,2 kilometrovej trase z Avila do Toleda zdolal o päť sekúnd Íra Sam Bennetta z Bora-hansgrohe, tretí bol Cavagnov tímový kolega Čech Zdeněk Štybar.V úvode trate využilo stúpanie na únik jedenásť pretekárov. Pelotón, v ktorom diktovali tempo štyri tímy CCC, Kaťuša-Alpecin, Bora-hansgrohe a Caja Rural-Seguros ich však nenechali uniknúť na viac ako tri a pol minúty. Piatkovú etapu sprevádzali prehánky, napriek mokrej ceste však postupne tempo stúpalo a náskok úniku sa zmenšil na jeden a pol minúty.Postupne sa začal objavovať aj silný vietor. Približne 65 km pred cieľom poznačil preteky hromadný pád na čele. Na zemi skončili aj líder celkového poradia Roglič či Bennett. Smolu súperov využil Movistar, ktorého Valverde i Quintana sa dokázali vyhnúť pádu a dostali sa do vedenia. Po niekoľkých minútach však zistili, že spadol aj líder poradia a tak počkali na konkurentov.V závere pretekov sa na čelo dostal Cavagna, ktorý si deväť km pred páskou udržiaval minútový náskok a svoj únik nakoniec dotiahol až do víťazného konca, keď mu už na chrbát dýchali prenasledovatelia.