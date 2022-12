Davis: Whitney bola zrejme najväčším ženským talentom modernej hudby (video)

Nanovo zmastrované pôvodné nahrávky hlasu Whitney Houston znejú vo filmovej novinke I Wanna Dance with Somebody. Životopisný hudobný film o speváckej legende nakrútila americká režisérka, scenáristka a herečka Kasi Lemmonsová podľa scenára Anthonyho McCartena. V slovenských kinách je od 22. decembra.





"Naším úmyslom bolo vzdať úprimný ľudský hold jednému z najúžasnejších a najdojemnejších talentov svojej doby," vysvetľuje režisérka Kasi Lemmons, ktorá spojila sily s tvorcami svetového hitu Bohemian Rhapsody, vrátane scenáristu a producenta Anthonyho McCartena.



Whitney Houston už ako dieťa rada spievala so svojou matkou Cissy v kostole v New Jersey, ale ani vo sne by ju nenapadlo, že sa stane speváckou ikonou svojej generácie. Snímka prevedie divákov životom, kariérou a veľkolepými vystúpeniami s najobľúbenejšími hitmi nezabudnuteľnej speváčky, ktorú v novom filme stvárňuje britská herečka Naomi Ackie.



"Týmto filmom sme chceli ukázať celú Whitney, nielen jej problémy," poznamenal Davis s tým, že jeho misiou bolo ukázať život veľkej hudobnej hviezdy a prečo bola jedinečná. "Určite sme nechceli zľahčovať smrteľný účinok drog - a to, ako priviedli výnimočnú ženu k predčasnému tragickému koncu. Chceli sme však vyzdvihnúť jej úžasný dar, prečo ju toľkí milovali a ako svojím talentom zasiahla celý svet," dodal hudobný producent speváčky, ktorý bol pre filmárov hlavným zdrojom podrobností o Whitney.





"Je emotívnou a srdcervúcou oslavou života jednej z najúspešnejších speváčok v histórii pop music," približuje snímku distribučná spoločnosť Itafilm. Do kinodistribúcie ju priniesla pri príležitosti 30. výročia úspešného filmu Bodyguard."Whitney Houston bola zrejme najväčším ženským talentom modernej hudby," hovorí Clive Davis, 90-ročný hudobný producent, ktorý zohral kľúčovú úlohu v kariére speváčky, ale aj umelcov ako Janis Joplin, Bruce Springsteen, Sly and the Family Stone, Billy Joel, Chicago, Pink Floyd a iných. "Jej schopnosť spievať v svižnom tempe, spolu so všestrannosťou a neuveriteľným ovládaním emócie a sily hlasu v baladách, to všetko z nej robí dokonalú popovú speváčku a dokonalú R&B speváčku. Preto vždy vynikala a preto si ju vždy budeme pamätať," podčiarkuje producent.