Dávka v hmotnej núdzi stúpne o jeden a pol percenta, chudobný jednotlivec si prilepší o jedno euro

26.10.2021 (Webnoviny.sk) - Dávky vnúdzi a príspevky k týmto dávkam od začiatku budúceho roka stúpnu o 1,5 percenta. Vyplýva to z návrhu opatrenia, ktorý dalo ministerstvo práce a sociálnych vecí do pripomienkového konania.Sumy týchto dávok totiž podľa zákona o pomoci vnúdzi vzrastú o rovnaké percento, o aké sa od júla tohto roka zvýšilo životné minimum.Dávka pre jednotlivca má ísť nahor o 1 euro na 68,80 eura, pre jednotlivca s jedným až štyrmi deťmi o 1,90 eura na 130,90 eura, pre jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi o 2,80 eura mesačne na 191,20 eura.Sociálna dávka pre bezdetnú dvojicu sa má zvýšiť o 1,80 eura mesačne na 119,60 eura, pre dvojicu s jedným až štyrmi deťmi o 2,60 eura mesačne na 179 eur a pre dvojicu s viac ako štyrmi deťmi o 3,60 eura mesačne na 241,30 eura.Ochranný príspevok k dávke vnúdzi napríklad pre starobného či invalidného penzistu alebo osamelého rodiča má ísť nahor o 1 euro na 70,40 eura.O 1 euro na 70,40 eura mesačne sa má zvýšiť aktivačný príspevok pre nezamestnanú osobu a o 2,10 eura na 140,80 eura aktivačný príspevok pre pracujúceho člena domácnosti.Ak je členom domácnosti tehotná žena alebo rodič dieťaťa do jedného roku veku, dávka pre takúto osobu má ísť nahor o 20 centov na 15,10 eura mesačne. Príspevok na nezaopatrené dieťa má vzrásť o 30 centov na 19,30 eura mesačne.Príspevok na bývanie pre domácnosť s jedným členom má stúpnuť o 90 centov na 59,40 eura a pre viacčlenné domácnosti o 1,40 eura na 94,80 eura.