Odborári zo zväzu KOVO pôjdu protestovať pred parlament, zamestnanci podľa nich prežívajú na hranici chudoby

25.10.2021 (Webnoviny.sk) - Odborový zväz (OZ) KOVO plánuje na stredu protestné zhromaždenie pred budovou Národnej rady SR v Bratislave. Ako uviedliv tlačovej správe, aj takýmto spôsobom chcú poukázať na postupné znižovanie životnej úrovne a sociálnych štandardov slovenských zamestnancov.Vládu a poslancov parlamentu chcú upozorniť na to, že rýchle prijímanie viacerých pracovnoprávnych legislatívnych zmien bez verejnej diskusie vedie k dramatickému znižovaniu životnej úrovne pracujúcich občanov vrátane slovenských dôchodcov.„V stredu 27. októbra zasadajú poslanci Národnej rady SR a to je príležitosť osobne im pripomenúť, že zastupujú ľudí tejto krajiny, z ktorých mnohí zarábajú najnižšie mzdy v krajinách EÚ v parite kúpnej sily. To znamená, že za svoje mzdy po zaplatení povinných platieb za bývanie, energiu či potraviny už nie sú schopní slušne žiť, len prežívajú na hranici chudoby," uviedol v tlačovej správe člen predsedníctva Rady OZ KOVO Jaroslav Kopanica.Hrubá priemerná mzda v krajinách Európskej únie je podľa neho 2 930 eur, kým priemerná hrubá mzda na Slovensku dosahuje 1 133 eur.