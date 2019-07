Dávka v nezamestnanosti v 1. polroku 2019 medziročne vzrástla o 22 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júla (TASR) - V prvom polroku 2019 poberalo dávku v nezamestnanosti od Sociálnej poisťovne priemerne mesačne viac ako 35.000 poistencov a jej priemerná mesačná výška dosiahla 420,93 eura. Oproti vlaňajšku sa celkový počet vyplatených dávok v nezamestnanosti za prvých šesť mesiacov roka zvýšil o takmer 25.000. Kým za prvý polrok tohto roka poisťovňa vyplatila 239.146 dávok, od januára do konca júna 2018 ich poskytla 214.858.Podľa údajov poisťovne sa zvýšila aj priemerná výška tejto dávky, a to o vyše 22 eur. V prvom polroku 2018 dosahovala v priemere 398,80 eura.Dávka v nezamestnanosti slúži na zabezpečenie príjmu poistenca v dôsledku nezamestnanosti a po splnení zákonných podmienok je vyplácaná zo základného fondu poistenia v nezamestnanosti. Nárok na ňu má uchádzač o zamestnanie, ktorý bol najmenej 730 dní v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov poistený v nezamestnanosti.