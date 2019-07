Viac ako desatina Slovákov má LGBTI kolegov, akceptácia sa líši

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 19. júla (TASR) - Na Slovensku je veľký nepomer medzi zamestnancami, ktorí s LGBTI kolegami skúsenosť na pracoviskách majú a tými, ktorí sa s nimi v zamestnaní nestretávajú. Ukázal to prieskum spoločnosti Profesia zverejnený pri príležitosti Dúhového Pridu, ktorý sa bude konať v Bratislave v sobotu (20. 7.).Až 11 % Slovákov sa na svojom pracovisku stretáva s človekom, ktorý otvorene priznáva, že patrí do LGBTI komunity a z hľadiska miest vyhráva Bratislava. Susedná Česká republika má vyšší podiel zamestnancov, ktorí majú LGBTI kolegov.Z hľadiska odvetví dominuje marketing, reklama a PR. Takmer štvrtina pracovníkov týchto sektorov deklarovala skúsenosť s LGBTI kolegom. Odvetvia ešte dopĺňajú ľudské zdroje, manažment, cestovný ruch, gastro a hotelierstvo, žurnalistika, farmaceutický priemysel, či bankovníctvo.Prieskum odhalil veľký nepomer medzi zamestnancami, ktorí s LGBTI kolegami skúsenosť majú a tými, ktorí sa s nimi na pracovisku nestretávajú. Z pracovníkov bez skúsenosti by takýchto kolegov prijalo pozitívne alebo akceptovalo približne 33 % opýtaných. Naopak, z tých, ktorí túto skúsenosť v súčasnosti majú, takýchto ľudí na pracovisku považuje za pozitívum alebo akceptuje až 91,5 % opýtaných. Negatívne sa k stretávaniu kolegov z LGBTI postavilo 4,7 % ľudí so skúsenosťou s nimi a 4,4 % ľudí bez nej.LGBTI komunita má podľa prieskumu naďalej problém s diskrimináciou na pracovisku. Viac ako pätina opýtaných, ktorí deklarovali, že patria k LGBTI, zažila na svojom pracovisku diskrimináciu. Príčinou pritom mala byť práve ich sexuálna orientácia. K diskriminácii najčastejšie dochádzalo zo strany ich priameho nadriadeného.Do prieskumu sa zapojilo 2441 respondentov na Slovensku, 2686 v Českej republike a 2609 v Maďarsku.