Dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov aj rodiny sa od budúceho roka opäť navýšia

Najvyššia suma presiahne tri stovky

Stúpne aj príspevok na bývanie

10.8.2024 (SITA.sk) - Dávky v hmotnej núdzi sa od 1. januára 2025 opäť navýšia.Podľa návrhu opatrenia z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa navyšovanie bude týkať dávky v hmotnej núdzi, ochranného príspevku, aktivačného príspevku, príspevku na nezaopatrené dieťa a príspevku na bývanie.Sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevkov sa vynásobia koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima k 1. júlu 2024, teda koeficientom 1,019.Od nového roka by sa tak dávky v hmotnej núdzi, ak ide o jednotlivca, navýšia na sumu 86,50 eur, pri jednotlivcovi s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi na 164,50 eur.Dvojica bez detí bude po novom poberať hmotnú pomoc v sume 150,30 eur, dvojica s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 224,90 eur.Jednotlivec s viac ako štyrmi deťmi bude mať nárok na 240,20 eur a dvojica s viac ako štyrmi deťmi 303,20 eur.Opatrenie navrhuje upraviť sumu ochranného príspevku na 88,40 eur, aktivačný príspevok na 88,40 eur a príspevok na nezaopatrené dieťa na 24,20 eur.Príspevok na bývanie sa podľa nového koeficientu navýši na sumu 97 eur v prípade, že ide o domácnosť s jedným členom.Pri domácnosti s dvoma členmi to bude 164,70 eur, s troma členmi na 209 eur, so štyrmi členmi 253,30 eur a pri domácnosti s piatimi a viac členmi na sumu 297,40 eur.