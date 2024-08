Keď jedna výplata nestačí. Viacnásobný zdroj príjmu malo minulý rok 14 percent pracujúcich Slovákov

10.8.2024 (SITA.sk) - Takmer 350-tisíc obyvateľov Slovenska malo v roku 2023 príjem a starobné poistenie z viacerých zdrojov. Mladší si hľadajú viacero zdrojov príjmu častejšie ako starší, pričom najaktívnejšie boli ženy do 29 rokov s podielom 18,5 %.Vyplýva to z dát Sociálnej poisťovne , ktoré spracoval Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) . V roku 2023 bolo na Slovensku 2,45 milióna ľudí, ktorí dosiahli príjem na základe pracovnej zmluvy, dohôd, živnosti alebo obdobného vzťahu a prispeli do starobného fondu.Pre 14,3 % z nich (349-tisíc ľudí) platilo, že počas aspoň jedného mesiaca mali viac ako jeden príjem, z ktorého platili starobné poistné. Aktívnejšie boli ženy (15,2 %) ako muži (13,4 %) a tiež mladší oproti starším. Vo veku od 15 do 29 rokov malo viacnásobný príjem 15,9 % pracujúcich, s rastúcim vekom tento podiel klesal postupne k 12,7 %.Celoročne malo viacnásobný príjem 73-tisíc ľudí (3,0 % pracujúcich). Najbežnejší bol súbeh zdrojov príjmu počas iba jedného mesiaca. Výška úväzkov z dostupných dát nie je zrejmá, ale je možné predpokladať, že v prípade súbehu príjmov ide o ľudí, ktorí sa aktívne snažia zvýšiť svoj príjem aj za cenu komfortu a užívania voľného či rodinného času.