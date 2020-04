Dávky v nezamestnanosti žiada ďalších päť miliónov Američanov, bez práce môže byť aj 20 percent

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.4.2020 (Webnoviny.sk) - O štátne dávky v nezamestnanosti minulý týždeň požiadalo ďalších 5,2 mil. Američanov. Za celý uplynulý mesiac v dôsledku vlny prepúšťania v ekonomike USA vyvolanej pandémiou koronavírusu o podporu v nezamestnanosti požiadalo zhruba 22 mil. obyvateľov krajiny.Momentálne tak podľa vládnej správy zverejnenej vo štvrtok dávky v nezamestnanosti poberá takmer 12 mil. Američanov.Podľa niektorých ekonómov by miera nezamestnanosti v USA mohla za apríl dosiahnuť úroveň až 20 percent, čo by bolo najviac od Veľkej hospodárskej krízy z 30. rokov minulého storočia.Počas recesie v rokoch 2008-09 sa nezamestnanosť nedostala ani na hranicu 10 percent. Ryan Sweet, ekonóm Moody’s Analytics, odhaduje, že americká ekonomika sa zmenší o 10,5 percenta a až potom sa začne zotavovať. Išlo by o dvojnásobne väčšiu kontrakciu ako počas recesie v rokoch 2008-09.