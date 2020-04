U. S. Steel Košice chce urýchliť prepúšťanie zamestnancov, niektorým ponúka benefit

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.4.2020 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia spoločnosti U. S. Steel Košice a odborári sa dohodli na dodatku ku kolektívnej zmluve, ktorý ponúka jednorazový benefit pre zamestnancov. Týka sa to najmä pracujúcich dôchodcov a zamestnancov, ktorí majú menej ako tri roky do dôchodku alebo majú odpracovaných 35 a viac rokov v spoločnosti.Ak ukončia pracovný pomer dohodou, firma im ponúkne vyplatenie jednorazovej mzdy do výšky 18-násobku priemernej mesačnej mzdy. Spoločnosť zároveň oznámila, že musí urýchliť proces znižovania počtu zamestnancov.Spoločnosť v lete minulého roka ohlásila znižovanie pracovných pozícií pre nepriaznivú situáciu na európskom trhu s oceľou. Odvtedy sa situácia na trhu podľa vyjadrení spoločnosti zhoršila. Európsky trh je podľa vyjadrení firmy poškodzovaný dovozom ocele z krajín, ktorých podmienky podnikania sú neférové. Dopyt po oceli klesol v rôznych sektoroch podľa vyjadrení spoločnosti o viac než 50 %, spotreba ocele takisto radikálne poklesla.V zmysle opatrenia zameraného na znižovanie nákladov v spoločnosti oznámili redukovanie počtu zamestnancov v U. S. Steel Košice a v jej dcérskych spoločnostiach o 2 500 do konca roka 2021. V minulom roku odišlo zo spoločnosti dohodou 1 400 zamestnancov. "Vzhľadom na aktuálnu situáciu musíme tento proces urýchliť," uviedla firma.V hutníckom podniku U. S. Steel Košice pracuje približne 11-tisíc zamestnancov. Podnik patrí do nadnárodnej korporácie U. S. Steel.