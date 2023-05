Dážď a búrky spôsobujú na Slovensku problémy, uzatvorili cesty a v Bratislave sa tvoria kolóny (video)

23.5.2023 (SITA.sk) -V okrese Senica je uzavretých viacero ciest. Na sociálnej sieti na to upozornilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.V meste Trnava i v okolitých obciach by podľa polície mali byť zaplavené viaceré komunikácie. Uzavretá by mala byť cesta III/1150: Kunov časť obce Senica. Na ceste je uzavretá premávka, keďže odčerpávajú vodu zo zaplavených domov.„Na začiatku Hornej Krupej v smere od Dolnej Krupej je úplne uzavretá a neprejazdná cesta pre nánosy blata, hasiči sú na mieste, do obce sa z tohto smeru nedá dostať, v úseku uviazlo jedno auto," varuje polícia pred ďalšou uzavretou komunikáciou.Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave vystríha pred čiastočným zaplavením ciest a tvorbou kolón aj v hlavnom meste. Informovala o rom v tlačovej správe hovorkyňa KR PZ v Bratislave Silvia Šimková.Polícia apeluje na vodičov, aby v rámci možností počkali s presunom, kým voda na cestných komunikáciách poklesne. „Taktiež upozorňujeme vodičov, aby pri presune vozidlom zvýšili opatrnosť, znížili rýchlosť jazdy a v prvom rade dbali na bezpečnosť v cestnej premávke," vyzvalo KR PZ v Bratislave.