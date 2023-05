Výcvik ukrajinských pilotov na stíhačky F-16 nerobí z NATO účastníkov konfliktu, tvrdí Stoltenberg

Výcvik ukrajinských pilotov

Chrániť právo OSN

23.5.2023 (SITA.sk) - Podpora Ukrajiny prostredníctvom výcviku pilotov na bojových lietadlách F-16 „nerobí z Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a spojencov NATO účastníkov konfliktu“. Ako referuje spravodajský web CNN, v utorok to povedal generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg V rozhovore s novinármi v Bruseli pred stretnutím ministrov obrany EÚ Stoltenberg privítal rozhodnutie niekoľkých spojencov NATO začať s výcvikom ukrajinských pilotov na stíhačkách F-16.„Je to dôležitý krok, ktorý nám čiastočne umožní dodať stíhačky v určitej fáze,“ povedal Stoltenberg a dodal, že to zároveň vyšle Rusku signál o neochvejnej podpore Ukrajiny.Stoltenberg podotkol, že „právo na sebaobranu je zakotvené v charte OSN“.„Pomáhame Ukrajine presadzovať toto právo. To je naše právo pomôcť im chrániť právo OSN, medzinárodné právo, proti útočnej vojne. To neznamená, že NATO a spojenci NATO sa zúčastňujú na konflikte, ale podporujeme Ukrajinu, aby sa bránila proti útočnej vojne, brutálnej invázii prezidenta Putina,“ skonštatoval Stoltenberg.