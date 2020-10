Dážď na Slovensku ešte neutíchne, výstrahy 3. stupňa pred povodňami platia pre štyri okresy

Dážď aj sneženie

Výstrahy pred povodňami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.10.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko opäť zasiahne dážď, výstraha prvého stupňa platí pre celé územie a na niektorých miestach meteorológovia vydali aj hydrologickú výstrahu tretieho stupňa. Informuje Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke.V piatok by malo byť oblačno až zamračené, popoludní na východe oblačnosť ojedinele ustúpi. Na mnohých miestach sa vyskytnú dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách sneženie. Vo východnej polovici územia môže dôjsť aj k búrkam.Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 10 do 15 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov bude okolo 3 stupňov. Fúkať bude prevažne severný, na juhu stredného Slovenska aj východný vietor rýchlosťou 2 až 7 metrov za sekundu (5 až 25 km/h).Pri výstrahe 1. stupňa pred dažďom sa očakáva úhrn zrážok medzi 15 - 30 mm. "Vzhľadom na spadnuté zrážky z predchádzajúceho obdobia a vysoký stupeň nasýtenosti povodí a súčasný vysoký stav vodnej hladiny na tokoch, očakávame prechodne opätovný vzostup vodných hladín," dodávajú meteorológovia.Výstraha tretieho stupňa pred povodňami naďalej platí v okresoch Skalica, Senica, na severe okresu Nové Zámky a v okrese Košice - okolie na rieke Hornád. V okresoch západného Slovenska - Skalica, Senica a Nové Zámky platí výstraha do odvolania. V okrese Košice - okolie trvá v piatok do 18:00.Druhý rizikový stupeň pre povodne z trvalého dažďa je vydaný až do odvolania v okresoch Malacky, na juhu okresu Nové Zámky, Trnava, Turčianske Teplice, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, na dolnom Hrone v okrese Žarnovica a na západe okresu Levice. Do 18:00 je výstraha druhého stupňa vydaná v okresoch Gelnica a Košice.V ďalších 25 slovenských okresoch je vyhlásený prvý rizikový stupeň povodňovej aktivity. SHMÚ zároveň na dnes vyhlásil aj výstrahu prvého stupňa pred dažďom na celom území Slovenska. Trvať by mala o 18:00.