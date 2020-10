Zamestnanci Bidenovej kampane majú koronavírus, kandidátka na viceprezidentku pozastavila cestovanie

Nakazení neboli s politikmi v kontakte

Obaja politici mali negatívne testy

16.10.2020 (Webnoviny.sk) - Demokratická kandidátka na americkú viceprezidentku Kamala Harrisová pozastavuje cestovanie v rámci kampane po tom, čo dvaja ľudia zapojení do kampane mali pozitívne testy na nový koronavírus.Prezidentská kampaň niekdajšieho viceprezidenta Joea Bidena , po ktorého boku kalifornská senátorka kandiduje, informovala, že politička sa nebude zúčastňovať na osobných stretnutiach do pondelka.Harrisová mala pritom vo štvrtok vycestovať do Severnej Karolíny, kde sa mala zúčastniť na podujatiach na povzbudenie voličov k skorému hlasovaniu, a v piatok mala navštíviť Ohio.Zástupcovia kampane novinárom povedali, že test mali po nedávnej ceste pozitívne Harrisovej komunikačná riaditeľka a člen posádky lietadla.Šéfka kampane Jen O'Malley Dillon uviedla, že nikto z pozitívnych osôb nebol v kontakte s Bidenom, Harrisovou ani ďalšími zamestnancami, a to od obdržania pozitívneho výsledku ani 48 hodín predtým. Ako dodala, senátorka však "z veľkej opatrnosti" pozastavuje na niekoľko dní cestovanie.Neskôr Harrisová vo vyhlásení uviedla, že obaja pozitívni zamestnanci "mali respirátory N95 vždy, keď boli blízko mňa, a naši lekári veria, že sme neboli ohrození," podľa toho ako to určujú smernice amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC).Zároveň sa zaviazala, že bude transparentná pri zverejňovaní výsledkov všetkých testov, ktoré dostane, a vyzvala ľudí: "noste rúško, dodržujte sociálny odstup a pravidelne si umývajte ruky. Je možné zastaviť šírenie".Politička bude počas nasledujúcich dní pokračovať v kampani len virtuálne.Harrisová a Biden spolu 8. októbra strávili niekoľko hodín kampaňovaním v Arizone. Obaja však mali celý čas ochranné rúška, a podľa poradcov si aj v súkromí zakrývali tvár. Odvtedy obaja politici absolvovali niekoľko testov, ktoré boli negatívne.