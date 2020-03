Dážď na Slovensku neustane a hrozia povodne, meteorológovia vydali aj výstrahu pred vetrom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.3.2020 (Webnoviny.sk) - Meteorológovia v stredu varujú pred vetrom, snehovými jazykmi a závejmi, ako aj povodňami, ktoré sa môžu tvoriť vplyvom trvalého dažďa. Výstrahu 1. stupňa pred vetrom vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre niektoré okresy Košického kraja a okres Vranov nad Topľou do 17:00.Miestami sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo, v nárazoch rýchlosť 65 - 70 km/h a priemernú rýchlosť 45 - 50 km/h. Výstraha 1. stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi platí pre niektoré okresy Prešovského kraja do 20:00. Povodeň z trvalého dažďa stále hrozí v okrese Michalovce, výstrahu 1. stupňa vydali meteorológovia do štvrtka do 12:45.Na Slovensku bude v stredu oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, na východe aj výdatný, od cca 600 metrov aj sneženie. Na západe pribudnú zrážky len ojedinele a popoludní miestami aj zmenšovanie oblačnosti.„Najvyššia denná teplota bude 6 až 11 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a v Prešovskom kraji okolo 4 stupňov. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov dosiahne sa bude pohybovať na úrovni -3 stupňov,“ uvádza SHMÚ. Predpokladané množstvo zrážok je do 5 mm, vo východnej polovici 5 až 15 mm / od 800 m do 15 cm snehu.