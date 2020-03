Na diaľnici D2 v smere z Bratislavy sa prevrátil kamión, polícia úsek uzavrela (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.3.2020 (Webnoviny.sk) - Diaľnica D2 v smere z Bratislavy do Maďarska bude v stredu z dôvodu dopravnej nehody kamióna uzavretá počas celého dopoludnia.Ako agentúru SITA informovala bratislavská policajná hovorkyňa Veronika Slamková, v ranných hodinách sa na 69 km diaľnice D2 v smere do Maďarska prevrátil kamión, v dôsledku čoho je uvedený úsek úplne neprejazdný.Polícia preto vyzýva vodičov osobnej ako aj nákladnej dopravy, aby sa až do odstránenia následkov nehody úplne vyhli úseku diaľnice D2 v smere z Bratislavy do Maďarska a Rakúska.