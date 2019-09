DC: Hrbatého na tréningoch upútal Martin, Lüthi vylúčil štart Wawrinku

Na archívnej snímke Dominik Hrbatý. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 11. septembra (TASR) - Kapitán slovenského tímu Dominik Hrbatý si pochvaľuje prípravu na zápas 1. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára proti Švajčiarsku (13.-14. septembra v AXA aréne bratislavského NTC). Na tréningoch na neho spravil najväčší dojem Andrej Martin. ktorý v tomto roku dosiahol na antuke výborné výsledky.povedal Hrbatý.Šéf tímu zatiaľ nechcel prezradiť, koho nominuje na úvodné piatkové dvojhry. "dodal Hrbatý.Slováci mali rovnako ako pred súbojom s Kanadou teambuilding na utuženie kolektívu.Švajčiari pricestovali do Bratislavy bez dvoch najväčších hviezd Rogera Federera a Stana Wawrinku - štvrťfinalistov záverečného grandslamu sezóny US Open. Jednotkou Helvétov bude Henri Laaksonen, v nominácii kapitána Severina Lüthiho sú ešte Sandro Ehrat, Marc-Andrea Hüsler, Damien Wenger a Jérôme Kym.Lüthi je zatiaľ s prípravou na zápas so Slovenskom spokojný.uviedol osobný kouč Federera.Švajčiarsky kapitán vylúčil, že v Bratislave by sa na poslednú chvíľu mohol objaviť jeden z dvoch najlepších Helvétov. "