Plážové volejbalistky SR sa nepredstavia v kvalifikácii v Číne

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová, archívna snímka. Foto: Teraz.sk/SVF Foto: Teraz.sk/SVF

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. septembra (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová napokon nebudú štartovať na budúcotýždňovom olympijskom kvalifikačnom turnaji v Číne (18. - 22. septembra 2019). Dôvodom sú zdravotné komplikácie, informoval web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).Slovenky minulý týždeň obsadili delené 17. miesto na World Tour Finals v Ríme, na víkendovom finálovom turnaji majstrovstiev SR v Bratislave na Draždiaku už neštartovali a neobhajovali vlaňajší titul.Dubovcová so Štrbovou si účasť na turnaji pre 16 dvojíc zo šestnástich krajín vybojovali umiestnením v jednom z júlových vydaní svetového rebríčka. Medzi prihlásenými dvojicami ich nahradili Poľky Wojtasiková a Kocioleková, ďalšie "lucky loserky" po Rakúšankách Schützenhöferovej a Plesiutschnigovej, ktoré sa na podujatie dostali po odrieknutí účasti zo strany USA.Šestnástka dvojíc v meste Chaj-jang v provincii Šan-tung zabojuje o dve miestenky do Tokia 2020. V prvej fáze sa bude hrať v štyroch skupinách po štyroch (16), v druhej fáze v štyroch skupinách po troch (12). V tretej fáze vzniknú dve štvorčlenné skupiny (8) a z nich dvaja najlepší budú "na kríž" (1-2, 2-1) bojovať o miestenku do Japonska.