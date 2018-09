Dcérska firma Telekomu v Nemecku môže prepustiť až 5600 pracovníkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bonn 10. septembra (TASR) - T-Systems, dcéra Telekomu, ktorá poskytuje služby veľkým klientom koncernu, môže začať prepúšťať. Šéf T-Systems Adel Al-Saleh dosiahol so závodnou radou dohodu, že v Nemecku môže postupne prepustiť až 5600 jej zamestnancov. "uviedol v pondelok hovorca firmy.Predseda celozávodnej rady Thomas Schneegans pre denník Handelsblatt povedal, že ak roky slabne dopyt IT, potom sa nedá robiť nič iné. V roku 2021 zanikne ďalších 1200 pracovných miest. Okrem toho by mali v prvom polroku opustiť firmu stovky zamestnancov.Personálny konateľ firmy George Pepping uviedol, že sa v T-Systems chce vyhnúť