SAV: Ministerstvo školstva zavádza a dezinterpretuje stanovisko GP SR

Na snímke predseda Slovenskej Akadémie Vied Pavol Šajgalík. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. septembra (TASR) – Slovenská akadémia vied (SAV) dostala v pondelok od Generálnej prokuratúry (GP) SR list, ktorý konštatuje prieťahy v konaní ministerstva školstva v oblasti transformácie SAV podľa zákona a žiada rezort školstva, aby urýchlene rozhodol. Tvrdí to SAV po mimoriadnom rokovaní jej predsedníctva s tým, že ministerstvo v pondelok ráno zverejnilo zavádzajúcu tlačovú správu, v ktorej tvrdí, že GP potvrdila jeho doterajší postup a vyzvala ministerstvo na zastavenie registrácie.konštatuje akadémia. GP podľa nej, naopak, konštatuje, že rezort môže konanie o návrhoch na zápis ukončiť dvoma spôsobmi.spresnila SAV.Ministerstvo môže podľa akadémie konanie zastaviť, na zastavenie konania však nie sú splnené procesné podmienky, keďže ministerstvo malo v prípade, ak nemalo všetky potrebné listiny a údaje, konanie najskôr prerušiť.tvrdí SAV. Deklaruje, že všetky dokumenty potrebné na transformáciu ministerstvu dodala, čo podľa akadémie skonštatovalo v minulosti aj ministerstvo.Ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) v pondelok vyhlásila, že GP dáva za pravdu postupu ministerstva školstva pri registrácii organizácií SAV. Prokuratúra podľa nej informuje, že rezort školstva by mal v tejto súvislosti rozhodnúť, a to buď zastavením registrácie ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie (VVI), alebo ich registráciou.povedala Lubyová. Podľa nej toto potvrdzuje stanovisko a informácie, ktoré ministerstvo školstva od začiatku tlmočilo,vysvetlila Lubyová. Momentálne sa podľa jej slov registrácia robiť nebude, ďalší postup pre SAV má určiť NR SR.