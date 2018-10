De Bruyne sa po zranení vrátil do tréningu Manchestru City

Kevin De Bruyne (uprostred). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manchester 1. októbra (TASR) - Belgický futbalista Kevin De Bruyne je blízko k návratu do zápasovej akcie. Po zranení kolena sa zapojil do tréningového procesu anglického majstra Manchestru City.De Bruyne, ktorý na majstrovstvách sveta v Rusku pomohol Belgicku k zisku bronzu, sa zranil v polovici augusta na tréningu City. V tejto sezóne zatiaľ odohral len zápas úvodného kola Premier League, v ktorom "Citizens" vyhrali na ihrisku londýnskeho Arsenalu. Keď všetko pôjde podľa predpokladov, De Bruyne by mohol nastúpiť v nedeľu v šlágri 8. kola najvyššej anglickej súťaže na pôde FC Liverpool. Informáciu priniesol portál goal.com.