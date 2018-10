Slováci odišli na olympijské hry mládeže, lezec Kuric: Vydám všetko

Peter Kuric, archívna snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zloženie výpravy:



Vedenie výpravy: Boris Demeter (vedúci výpravy), Roman Hanzel (zástupca vedúceho výpravy), Ivan Macek (lekár), Katarína Danková (fyzioterapeut), Alexandra Longová (changemaker), Ján Šiller (tlačový atašé), Andrej Galica (kameraman, fotograf, sociálne médiá)



Atletika



Športovci: Lenka Kovačovičová (100 m), Ľubomír Kubiš (chôdza), Andrej Paulíny (1500 m), Viktória Forsterová (200 m), Oliver Murcko (200 m), Michaela Vrecková (vrh guľou)

Realizačný tím: Štefan Bielik (tréner), Pavel Slouka (tréner)



Box



Športovec: Jessica Triebeľová (do 57 kg)

Realizačný tím: Peter Triebeľ (tréner)



Cyklistika



Športovci: Tomáš Meriač (cestná a horská cyk.), Lukáš Kubiš (cestná a horská cykl.), Patrik Nagy (BMX), Radka Paulechová (BMX)

Realizačný tím: Milan Novosad (tréner), Milan Krebs (tréner)



Džudo



Športovec: Alex Barto (do 81 kg)

Realizačný tím: Alexandra Peterová (tréner)



Karate



Športovec: Tomáš Kósa (kumite)

Realizačný tím: Peter Macko (tréner)



Kanoistika



Športovci: Katarína Pecsuková (K1 slalom, šprint), Emanuela Luknárová (C1 slalom, šprint)

Realizačný tím: Patrik Gajarský (tréner)



Športové lezenie



Športovci: Peter Kuric

Realizačný tím: Marek Radovský (tréner)



Športová streľba



Športovci: Jerguš Vengríni (vzduchová pištoľ 10 m)

Realizačný tím: Ján Kriško (tréner)



Stolný tenis



Športovci: Tatiana Kukuľková (dvojhra, mix, štvorhra)

Realizačný tím: Roman Grigel (tréner)



Plávanie



Športovci: Tamara Potocká (50 m, 100 m VS, 50 m, 100 m motýlik, 200 m PP), Miroslava Záborská (50 m, 100 m, 200 m prsia), Matej Duša (50 m VS, 50 m motýlik), Dávid Gajdoš (50 m, 100 m prsia)

Realizačný tím: Miloš Božík (tréner)



Vzpieranie



Športovec: Sebastián Cabala (do 69 kg)

Realizačný tím: Pavol Svrček (tréner)



Futsal



Športovci: Sebastián Bačo, Tibor Boháč, Jakub Filip, Kristián Medoň, Rastislav Moravec, Jozef Koricina, Matúš Šlehofer, Matúš Ševčík, Marek Kuruc, Kevin Kollár (hráči)

Realizačný tím: Pavol Michalovič (tréner), Lukáš Vrbovský (tréner), Róbert Fabíny (masér), Marek Kováčik (vedúci mužstva), Vladimír Gažo (vedúci mužstva)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. októbra (TASR) - Slovensko bude na III. olympijských hrách mládeže (6. - 12. októbra) reprezentovať 23 športovcov a 10 športovkýň. Slávnostný sľub predniesli v pondelok na stretnutí tesne pred odletom kapitán futsalového tímu Matúš Ševčík a boxerka Jessica Triebeľová.Súčasťou výpravy je tiež 25 členov realizačných tímov. Vedúcim výpravy je Boris Demeter, jeho zástupcom Roman Hanzel.povedal čestný prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) František Chmelár.Medzi kandidátov na dobrý výsledok patrí juniorský reprezentant v športovom lezení Peter Kuric, ktorý sa zúčastnil aj na septembrových majstrovstvách sveta v Innsbrucku.povedal pre TASR Kuric, ktorý si v Argentíne zmeria sily s devätnástimi súpermi.